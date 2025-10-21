A nemzeti konzultációval tudjuk megvédeni az olcsó energiaárakat

A nemzeti konzultáció negyedik kérdése az energiaárakról szól. Ugyanis az elmúlt években az, hogy Magyarország milyen energiapolitikát és ezzel összefüggő külpolitikát folytatott, az nem csak egy elméleti kérdés, hanem az egy gyakorlati kérdés. Ezt azért tudjuk megtenni, mert olyan energiapolitikát folytatunk, amelyben nem ideológiai alapon döntjük el, hogy honnan és mennyi energiát veszünk, hanem piaci alapon. Mi mindenkivel tárgyalunk és onnan vesszük, ahonnan a legkedvezőbb ajánlatunk van. Ezen keresztül a legkedvezőbb ajánlatot kapják a magyar családok is, és a legalacsonyabb árat kell fizetni mind a rezsi, mind pedig a benzin tekintetében – mondta Orbán Balázs a videójában, majd hozzátette:

De ezzel nem mindenki ért egyet. Brüsszel épp most publikálta azokat a terveket, amelyek szerint politikai alapon kell az energiabeszerzésről dönteni és ennek következményeként le kell válni az orosz energiáról. Az automatikusan áremelkedéseket jelentene mind a rezsi oldalon, mind a benzin oldalon. Szerintünk energiakérdésekben pragmatikus, praktikus, gyakorlati döntéseket kell hozni. Nem szabad az ideológiát és nem szabad a politikát belekeverni. Ha ez megtörténik, akkor annak magyar emberek fizetik meg az árát. És mi ezt nem szeretnénk. Nem értünk egyet azzal, hogy leváljunk az orosz energiáról, Magyarországnak olcsó energiára van szükség

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.