Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

Sziget Fesztivál

A Sziget tulajdonosai jövőre már nem szerveznék meg a fesztivált

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a cég jelenlegi vezetése felmondta a balliberális vezetésű fővárossal kötött megállapodást. Az alapító Gerendai Károly azonban újra színre léphet. „Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására” – mondta a Sziget egykori főszervezője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sziget FesztiválBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSSziget ZrtGerendai KárolyKarácsony Gergely

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

Budapest, 2025. szeptember 24. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervező csapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne – közölte Vető Viktória sajtófőnök hétfőn.

Karácsony Gergely előzőleg a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.

A balliberális főpolgármester azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, „de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért”. 

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg. „Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon”. Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert

a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

A közleményben hangsúlyozták: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget fesztivál története. „Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését” – írták. A közlemény kiemelte: 

a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére”.

„Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy” – áll a dokumentumban. 

Előzőleg Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy bízik abban, a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. 

Ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre”.

Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.

Magyar Péter ismét ökörségeket beszél, itt az újabb nevetséges produkciója

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!