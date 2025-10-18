Zsigó Róbert: a Tisza 20 százalékos adót vetne ki a nyugdíjakra

A Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese a legújabb Facebook-videójában arra figyelmeztetett, hogy a Tisza párt szakértői akár 20 százalékos nyugdíjadót is bevezetnének.

Zsigó Róbert, a KIM parlamenti államtitkára beszédet mond

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

„Ez felháborító és elfogadhatatlan”

A politikus szerint a Tisza párt tervei nemcsak a dolgozókat, hanem a nyugdíjasokat is súlyosan érintenék. „Arra készülnek, hogy akár 20 százalékos adót vessenek ki a nyugdíjasokra. Tehát nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnák meg, hanem a nyugdíjakat is” – mondta Zsigó Róbert.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az intézkedés „épp úgy illeszkedik Brüsszel elvárásaihoz: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút”.

Súlyos terhet jelentene az időseknek

Zsigó szerint a 20 százalékos nyugdíjadó átlagosan havi 49 ezer forintot venne el a magyar nyugdíjasoktól. Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíj esetén ez évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene. „Ez felháborító és elfogadhatatlan” – fogalmazott a politikus.

Hozzátette:

a Tisza párt tervei a rezsicsökkentés megszüntetését is tartalmazzák, ami tovább rontaná a nyugdíjasok anyagi helyzetét.

A kormány a nyugdíjasok mellett áll

Zsigó Róbert kiemelte, hogy a kormány ezzel szemben minden évben növeli a nyugdíjakat. „Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat – és így is teszünk” – mondta.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj. Hangsúlyozta: a kormánypártok továbbra is elkötelezettek abban, hogy megőrizzék a nyugdíjak értékét és az idősek biztonságát.

A Zsigó Róbert által elmondottak szerint a Tisza párt tervei újabb megszorításokat hoznának a magyar nyugdíjasoknak, miközben a kormány a békét, a biztonságot és a jólétet helyezi előtérbe. Az államtitkár szerint a Tisza „Brüsszel utasításait követve” adóemelésekkel és megszorításokkal terhelné meg a legidősebbeket is.