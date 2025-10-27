A Tisza csak a megtorlást ismeri, súlyos terheket raknának a nyugdíjasok nyakába

Egymást érik a megszorításokkal kapcsolatos kijelentések a Tisza Pártban. Nemrégiben Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója vélekedett úgy, hogy a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért adóztatni kellene a nyugdíjakat.

Évente hatszázezer forinttal kevesebb jutna az időseknek a Tisza miatt

Menczer Tamás összegzése szerint ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban. – Egy évben 600 ezer forintnak kampó. Ennyit vennének el. És még annyit hadd tegyek hozzá, akkor elkezdte Magyar Péter mondani, hogy ezek a szakértők, ezek nem tiszások. Ez a Simonovits nevű. Ez sem tiszás. Nem tiszás? Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt. Ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot és ők szabnak irányt – sorolta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Zsigó Róbert sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt terveit, a politikus szerint ez az intézkedés is illeszkedik Brüsszel elvárásaihoz: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút. A Tisza Párt tervei ráadásul a rezsicsökkentés megszüntetését is tartalmazzák, ami tovább rontaná a nyugdíjasok anyagi helyzetét.

A 13. havi nyugdíjat is megvágnák

Simonovits András egy budapesti „Tisza-sziget-rendezvényen" tartott előadáson azt is kijelentette, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítőmechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. A tiszás nyugdíjszakértő leszögezte: az egyenlőtlenség fájdalmas, és ennek szerinte az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.

A Tisza Párt másik kedvelt tanácsadója, Petschnig Mária Zita pedig a 13. havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő inkább átlagolná a juttatást. A liberális közgazdász már márciusban arról beszélt, hogy aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.

De Surányi György, a baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó sem az idősek megbecsüléséről szónokol Magyar Péter köreiben, a szakértő szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.