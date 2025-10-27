A Tisza csak a megtorlást ismeri, súlyos terheket raknának a nyugdíjasok nyakába

Egymást érik a megszorításokkal kapcsolatos kijelentések a Tisza Pártban. Nemrégiben Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója vélekedett úgy, hogy a magyar nyugdíjrendszer „túl bőkezű”, ezért adóztatni kellene a nyugdíjakat.
Évente hatszázezer forinttal kevesebb jutna az időseknek a Tisza miatt
Menczer Tamás összegzése szerint ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban. – Egy évben 600 ezer forintnak kampó. Ennyit vennének el. És még annyit hadd tegyek hozzá, akkor elkezdte Magyar Péter mondani, hogy ezek a szakértők, ezek nem tiszások. Ez a Simonovits nevű. Ez sem tiszás. Nem tiszás? Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt. Ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot és ők szabnak irányt – sorolta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Zsigó Róbert sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt terveit, a politikus szerint ez az intézkedés is illeszkedik Brüsszel elvárásaihoz: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút. A Tisza Párt tervei ráadásul a rezsicsökkentés megszüntetését is tartalmazzák, ami tovább rontaná a nyugdíjasok anyagi helyzetét.
A 13. havi nyugdíjat is megvágnák
Simonovits András egy budapesti „Tisza-sziget-rendezvényen" tartott előadáson azt is kijelentette, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítőmechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. A tiszás nyugdíjszakértő leszögezte: az egyenlőtlenség fájdalmas, és ennek szerinte az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.
A Tisza Párt másik kedvelt tanácsadója, Petschnig Mária Zita pedig a 13. havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő inkább átlagolná a juttatást. A liberális közgazdász már márciusban arról beszélt, hogy aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.
De Surányi György, a baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó sem az idősek megbecsüléséről szónokol Magyar Péter köreiben, a szakértő szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.
Az idősek egészsége sem fontos a Tiszának
Túri Péter javaslatai mellett szintén érdemes megállni. Az egészségügyi tanácsadóként tetszelgő Túri nem a nyugdíjakkal kapcsolatos hajmeresztő ötleteivel hívta magára fel a figyelmet, hanem az egészségügyet illetően fogalmazott meg olyan korszakos gondolatokat, melyek igencsak megnehezítenék a nyugdíjasok mindennapjait, és egyben egészségét. A Tisza szakembere egy 2014-es írásában az öngondoskodásra nevelésről értekezett: miért is volna jobb a fizetős egészségügy, mint a jelenlegi rendszer.
A Nők40 program egy elmebetegség a tiszások szerint
A Tisza Párt nyugdíjszakértője, Simonovits András a Nők40 programot sem kímélte, amely lehetővé teszi, hogy a nők 40 év munkaviszony után levonások nélkül nyugdíjba vonulhassanak, és akár tovább is dolgozhassanak járulékmentesen. Mint fogalmazott:
Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen – nő – elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat […] én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne […] szüntetni”
Nem csak a nyugdíjak adóját emelné a Tisza
Az ellenzék azonban nem csak a nyugdíjak adóját emelné meg. Korábban beszámoltunk már róla, hogy egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi. A javasolt változtatások jelentős hatással lennének a magyar munkavállalókra, különösen a középosztályra és a fiatalokra. A kormány és a gazdasági szakértők élesen bírálják az adóemelés tervét, míg a szakszervezetek figyelmeztetnek a lehetséges következményekre.
Gulyás Gergely korábban elmondta: Magyar Péterék terve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente.
Mint korábban beszámoltunk róla, a budapestieknek ennyibe fájna Magyar Péter adóemelése:
- I. kerület: bruttó 1 millió 17 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 676 ezer 704 forint; tiszás nettó: 634 ezer 639 forint (-42 ezer 065 forint különbözet)
- II. kerület: bruttó 1 millió 159 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 771 ezer 134 forint; tiszás nettó: 719 ezer 129 forint (-52 ezer 005 forint különbözet)
- XI. kerület: bruttó 984 ezer 400 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 654 ezer 626 forint; tiszás nettó: 614 ezer 885 forint (-39 ezer 741 forint különbözet)
- XII. kerület: bruttó 1 millió 128 ezer 900 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 750 ezer 719 forint; tiszás nettó: 700 ezer 862 forint (-49 ezer 857 forint különbözet)