A Tisza Párt így vetne ki adót a nyugdíjakra is

Adót a nyugdíjakra?! Nem! A nyugdíj nem csak egy szám. A szüleink és nagyszüleink generációja van mögötte. Meg fogjuk őket a Tiszától védeni! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
„Tisza-adót vetnének ki a nyugdíjakra is. Ezt mondta ugye ez a Simonovits nevű ember. Így lehet lefordítani, túl sok pénzük van a nyugdíjasoknak, az időseknek. Túl bőkezű a rendszer, meg kell őket adóztatni, el kell venni a pénzt, ráadásul nem is kis kulccsal, 20 százalékkal” – mondta Menczer Tamás a videójában, majd hozzátette:

Ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban. 50 ezer forintnak kampó. Egy évben 600 ezer forintnak kampó. Ennyit vennének el. És még annyit hadd tegyek hozzá, akkor elkezdte Magyar Péter mondani, hogy ezek a szakértők, ezek nem tiszások. Ez a Simonovits nevű. Ez sem tiszás. Nem tiszás? Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt. Ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot, és ők szabnak irányt.

Hát ez a Simonovits el is mondta egy másik videóban, amikor valami programról beszélt, hogy ezt nem én találtam ki, ezt kérték. Nyilván a tiszások. Egy harmadik videóban pedig azt mondja, hogy az a fontos, hogy nyerjünk, megnyerjük a választást. Mi, tiszások. Ő nem tiszás? Petschnig Mária Zita nem tiszás? Kéri László nem tiszás? Bod Péter Ákos nem tiszás? Aki elmondta, hogy találkozik és konzultál a Tisza Párt vezetőivel és más szakértőivel? Hát ennél tiszásabbak nem is lehetnének. El akarják venni az idősek pénzét is. Ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy gondolkozni kell, mérlegelni kell, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre” – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

