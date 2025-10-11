A Tisza Párt vezére szerint rájuk többen voltak kíváncsiak szombat reggel a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra.
A Tisza Párt vezére elmondása szerint „rájuk többen voltak kíváncsiak a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra”. A miniszterelnök ott jelentette be szombat reggel, hogy országos aláírásgyűjtést indít a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen.
Deák Dániel erre reagálva írta ezt a közösségi oldalán:
Szerintetek Magyar Péter hallucinál vagy csak hazudik?
