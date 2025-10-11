Hírlevél

Deák Dániel

Magyar Péter hallucinál vagy csak hazudik?

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
A Tisza Párt vezére szerint rájuk többen voltak kíváncsiak szombat reggel a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra.
Deák DánielFideszTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

A Tisza Párt vezére elmondása szerint „rájuk többen voltak kíváncsiak a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra”. A miniszterelnök ott jelentette be szombat reggel, hogy országos aláírásgyűjtést indít a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen. 

Deák Dániel erre reagálva írta ezt a közösségi oldalán:

Szerintetek Magyar Péter hallucinál vagy csak hazudik? 

Mondjunk nemet a háborús tervekre!
