A Tisza Párt Weber utasításait hajtja végre, Ukrajnával van szövetségben, elveszi a pénzedet, és odaadja Ukrajnának

Mit tudunk meg napról napra a Tisza Pártról? – mondta Menczer Tamás a videójában, majd kifejtette: Weber embere a főnökük, azaz a párt elnöke Magyar Péter. Újra megvédte a mentelmi jogát Weber. Weber utasításait hajtja végre Ukrajnától migráción át gazdasági, adókérdésekkel bezárólag. A Tisza Párt Ukrajnával van szövetségben, Zelenszkijjel. Ezt is látjuk, már az applikációt is ők gyártják. Zelenszkij várja a kormányváltást, erre vágyik. Tudjuk, hogy miért. A Tisza Párt és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát, cserébe az ukránok segítik a Tisza Pártot, már applikációval is. Tarr Zoltán, nincs olyan nap, hogy ne bukna le. Tarr Zoltán lebukott a Tisza-adóval, lebukott a kórházak és iskolák bezárásával. Most legutóbb, ha jól értem, egy beszédben tudta azt a bravúrt elkövetni, hogy a melósokat is megsértette, meg a tanárokat is megsértette, tehát az emberek látják ezeket a bukásokat, ezeket a botrányokat.

MAGYAR PÉTER ÉS TARR ZOLTÁN, A TISZA PÁRT VEZETŐI (FOTÓ: MTI)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Most a fegyverbotrányról, meg az összes többiről nem is beszélve. Az emberek látják, hogy micsoda a Tisza Párt. Webert szolgálja ki, Ukrajnával van szövetségben, és a te pénzedet meg elveszi. És Weber utasítására odaadja Ukrajnának. Na, ez nem kell az embereknek. Ezzel szemben látja, hogy mit ajánl a kormány. Családtámogatás megduplázása, édesanyák adómentessége, most háromgyerekesek, januártól a kétgyermekesek felmenő rendszerben, adómentes a CSED és a GYED, 6 havi fegyverpénz, 1 millió munkahely, időseknek élelmiszerutalvány, fiataloknak kedvezmény, satöbbi. Mi ezt kínáljuk nekik. És az emberek ebből tudnak választani. Szerintem a magyarok kellően bölcsek, hogy a döntésüket meghozzák – hangsúlyozta Menczer Tamás.