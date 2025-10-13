Szalay-Bobrovniczky: A Magyar Honvédség jelesre vizsgázott!

A haderőfejlesztésben egy fontos elem az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat. A gyakorlatok a szóban foglalt értelemen túl azt is jelentik, hogy ez a haderőfejlesztési folyamat vizsgája és visszaellenőrzése – közölte a honvédelmi miniszter.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot a miniszterelnök is megtekintette

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

„Magyarország nem sodródik, hanem felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozik az országunk védelmén és a magyar emberek biztonságának garantálásán”

– tette hozzá.

Az Adaptive Hussars 2025 NATO keretekben zajlik

Hozzátette, az, hogy a haderő ne csak önmagában, hanem az államigazgatás többi részével együttműködve tudjon működni, egy nagyon fontos államképesség.

Hangsúlyozta: