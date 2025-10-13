Hírlevél

Rendkívüli

Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

Adaptive Hussars 2025

Szalay-Bobrovniczky: A Magyar Honvédség jelesre vizsgázott!

Magyarország nem sodródik, hanem felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozik az országunk védelmén és a magyar emberek biztonságának garantálásán. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közölte annak apropóján, hogy véget ért az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat.
Adaptive Hussars 2025stratégiaNATOgyakorlatMagyarország

A haderőfejlesztésben egy fontos elem az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat. A gyakorlatok a szóban foglalt értelemen túl azt is jelentik, hogy ez a haderőfejlesztési folyamat vizsgája és visszaellenőrzése – közölte a honvédelmi miniszter.

adaptive hussars 2025
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot a miniszterelnök is megtekintette
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf 

 

„Magyarország nem sodródik, hanem felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozik az országunk védelmén és a magyar emberek biztonságának garantálásán”

– tette hozzá.

Az Adaptive Hussars 2025 NATO keretekben zajlik

Hozzátette, az, hogy a haderő ne csak önmagában, hanem az államigazgatás többi részével együttműködve tudjon működni, egy nagyon fontos államképesség.

Hangsúlyozta:

„Az egész Adaptive Hussars 2025 gyakorlat NATO keretekben zajlik, hiszen Magyarország biztonságának végső garanciája egy jól működő nemzeti haderő mellett a NATO, amelynek megbecsült és elismert tagjai vagyunk.”

 

 

