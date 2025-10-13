Szalay-Bobrovniczky: A Magyar Honvédség jelesre vizsgázott!

A haderőfejlesztésben egy fontos elem az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat. A gyakorlatok a szóban foglalt értelemen túl azt is jelentik, hogy ez a haderőfejlesztési folyamat vizsgája és visszaellenőrzése – közölte a honvédelmi miniszter.
„Magyarország nem sodródik, hanem felkészülten, átgondoltan, egy előre lefektetett stratégia szerint dolgozik az országunk védelmén és a magyar emberek biztonságának garantálásán”
– tette hozzá.
Az Adaptive Hussars 2025 NATO keretekben zajlik
Hozzátette, az, hogy a haderő ne csak önmagában, hanem az államigazgatás többi részével együttműködve tudjon működni, egy nagyon fontos államképesség.
Hangsúlyozta:
„Az egész Adaptive Hussars 2025 gyakorlat NATO keretekben zajlik, hiszen Magyarország biztonságának végső garanciája egy jól működő nemzeti haderő mellett a NATO, amelynek megbecsült és elismert tagjai vagyunk.”