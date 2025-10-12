Még nincs vége! Minden, amit a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról tudni érdemes

Egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. Ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. A Tisza Párt adatszivárgási botrányát írta meg kezdetben az Index.
A lap arról írt, hogy felmerülhet a kérdés, miért külföldi informatikusokkal dolgoztak Magyar Péterék, és miért éppen egy ukrán cégre esett a választásuk. Az Index egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét egy nagyon komoly szivárogtatási eseményre, egy weboldalra
közel 20 ezer tiszás szimpatizáns és admin adatai kerültek ki.
A kiszivárgott adatok között megtalálható egyes felhasználók személyes adatai – így a név, cím, anyja neve, lakcím, e-mail-cím és telefonszám is. Ezen érzékeny adatokon kívül továbbá az is megtalálható ezen a weboldalon, hogy
ténylegesen hol élnek és melyik választókerületbe tartoznak
– írja az Index.
Akikről a lap szerint kiszivárgott adat:
- az applikáció adminjai,
- az egyes projektek tagjai,
- a Tisza Szigetek regisztrálói,
- mezei felhasználók.
A Tisza Világ két adminja, akik nem véletlenül azok
Egyikük nem más, mint Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki az applikáció kifejlesztését koordinálta. Ő volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ alkalmazást a nyilvánosságnak. Radnainak most közzétették a telefonszámát és az e-mail-címét is – közli az Index.
A másik kiszivárgott admin érdekesebb néhány fokkal, hiszen
egy bizonyos Myroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja szerint egy ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi. Tokar jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik
– mutat rá a lap.
Azt is írják vele kapcsolatban, hogy a cég vezérigazgatója Zelenszkij támogatója, egyebekben pedig egy NGO vezetője is, amely drónok fejlesztésével, tesztelésével foglalkozik.
Az Index rákérdezett a Tisza Pártnál mindezekre, azonban szokás szerint érdemi választ nem kapott. Az Index írásában megtekinthetik a képernyőképeket is a szivárogtatásról.
Eltüntethetik a botrányos tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait
Törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és az újságírói kérdésekre sem válaszol, vagyis a jelek szerint megpróbál felszívódni a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája, az ukrán Miroslav Tokar.
A kiszivárgó tiszás adathalmaz arról árulkodik, hogy Tokar a tiszás applikáció hét adminjának egyike. Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. Az Index cikke le is vonta a következtetést:
bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen az az Tokar, aki egy ukrán applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén – folytatta az Index –, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.
Magyar Péter EP-képviselője is beismerte: valóban történt adatszivárgás
Elszólta magát a Tisza Világ körül kialakult botrányról Lakos Eszter. Magyar Péter saját EP-képviselője ismerte be: valóban történt adatszivárgás – írta meg a Magyar Nemzet a Hír TV-re hivatkozva.
„Az adatkiszivárogtatásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”
– ismerte be Lakos Eszter, a Tisza EP-képviselője a hírcsatorna riporterének.
Súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel a Tisza Párt ukrán adatkezelési botránya
A Tisza Párt által fejlesztett és működtetett Tisza Világ alkalmazás komoly nemzetbiztonsági és adatvédelmi kockázatokat vet fel.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a gyorsjelentését a Tisza Párt múlt hónapban kirobbant adatkezelési botrányáról. A Szuverenitásvédelmi Hivatal gyorsjelentése alapján a hivatal már egy hónappal ezelőtt levélben fordult a Tisza Párthoz, hogy tisztázza, ki, hol és miből fejlesztette az alkalmazást, ám Magyar Péterék nem válaszoltak. A nyilvánosságra került adatokból azonban kiderült, hogy
az applikáció fejlesztésében egy olyan ukrán informatikai cég, a PettersonApps is érintett lehet, amely aktívan közreműködik ukrán katonai projektekben, és amely cég kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai köreihez is.
Radnai Márk kínos fedősztoriját maguk a tiszások cáfolták meg
A Tisza Párt újabb hazugsága bukott meg közben. Radnai Márk alelnök egy belső levelében fideszes titkosszolgálati akcióval próbálta magyarázni a párt adatszivárgási botrányát, és arról írt, hogy lebuktatták a beépített ügynököt. Csakhogy állítását
maguk a tiszások cáfolták meg: a kiszivárgott adatok között több száz olyan felhasználó információi is megtalálhatók, akik jóval a feltételezett „ügynök” eltávolítása után regisztráltak a párt Tisza Világ nevű applikációjára.
Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak
Nem véletlen, hogy minden ország védi a saját adatait, hiszen könnyen felhasználhatják őket az adott ország ellen – mondja a magyar miniszterelnök a Tisza Párt mobiltelefonos adatkezelési botrányára utalva.
Orbán Viktor ezzel összefüggésben ugyanakkor rámutat arra is, hogy az ukránok aktívan dolgoznak, és már beépültek a magyar politikába.
„Az ukránok dolgoznak aktívan, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Nyakig itt van a titkosszolgálatuk, mi persze követjük őket, meg látjuk, hogy mi történik, beépültek a magyar szellemi életbe, beépültek a magyar tanácsadói világba, beépültek a magyar politikai vitákba, és van pártjuk.
A Tisza egy ukránbarát párt, az ő pártjuk. Ezért ők mindent meg fognak tenni, hogy kormányra segítsék a Tisza Pártot. Segítik őket mindennel, például technológiai segítséget is adnak, például lefejlesztenek nekik olyan képességeket, amelyek valóban szükségesek egyébként egy sikeres választási harc megvívásához.
Ezt a segítséget kapták. Erre nem tudunk mást mondani mi magyarok, csak azt, hogy régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy
az ukránok már az okostelefonodban vannak”
– szögezte le Orbán Viktor.