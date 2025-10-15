A Tisza a nyugdíjakat is megadóztatná – videó

Simonovits András, az ellenzék szakértője szerint meg kell adóztatni a nyugdíjakat! – írja Facebook-videója felett Navracsics Tibor, Magyarország közigazgatási és területfejlesztési minisztere.

Megadóztatná a nyugdíjakat is a Tisza.

A felvételen a szakértő azt mondja, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, ezért ezt csökkenteni kéne. Magyarország közigazgatási és területfejlesztési minisztere azt írta: nincs ebben semmi újdonság, ezt az ellenzékről Bokros óta tudjuk!

Mint fogalmazott, Magyarország Kormányára számíthatnak, ők az adócsökkentés és a nyugdíjemelés pártján állnak! Hozzátette: ami az ellenzéki szótárban progresszív, degresszió, az magyarul adóemelés, nyugdíjcsökkentés.

A Tisza Párt körüli másik tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő átlagolná a juttatást. Ahogy egyébként Surányi György baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó is

a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel.

Surányi szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Nem csak a nyugdíjak adóját emelnék

Az ellenzék azonban nem csak a nyugdíjak adóját emelné meg. Korábban beszámoltunk már róla, hogy egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi. A javasolt változtatások jelentős hatással lennének a magyar munkavállalókra, különösen a középosztályra és a fiatalokra. A kormány és a gazdasági szakértők élesen bírálják az adóemelés tervét, míg a szakszervezetek figyelmeztetnek a lehetséges következményekre.

Gulyás Gergely korábban elmondta: Magyar Péterék terve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente

