Váratlan kormányzati bejelentés: hatalmas könnyítés jön a magyar gazdáknak!

Az agrár adócsökkentés intézkedései több agrárterületet is érintenek, céljuk pedig, hogy csökkentsék a gazdálkodók anyagi és adminisztratív terheit, valamint erősítsék a magyar mezőgazdaság stabilitását és versenyképességét.
Az agrár adócsökkentés a gazdálkodók terheit csökkenti
Jön az agrár adócsökkentés. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról!”
– jelentette be a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, hozzátéve, hogy:
A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak.”
Könnyítések a mezőgazdasági szereplőknek
A bejelentés értelmében mentesítik az adófizetés alól a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait, ezzel is csökkentve a gazdák terheit. További változás, hogy az erdőingatlanok a termőfölddel azonos kategóriába kerülnek a helyi adózás szempontjából, így ezekre sem lehet majd települési adót kivetni.
Az illetékmentesség földvásárlás esetén akkor sem szűnik meg, ha az ingatlanra törvényi szolgalmat jegyeznek be – ez sok gazdálkodó számára jelenthet adminisztratív könnyítést és anyagi megtakarítást.
Áfa-csökkentés a marhahús esetében
Technikai korrekcióval az 5 százalékos áfakulcsot a fél és negyedelt marháról kiterjesztik a tőkehúsra és a marha belsőségekre is.
Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat”
– közölte a miniszter.
Segítség a fagykár és aszálykár sújtotta gazdáknak
Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek. Ezzel a kormány célja, hogy csökkentse a természeti károk okozta pénzügyi nyomást a gazdákon.
Kedvezmények a borászoknak is
A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedéki adókedvezmény lép életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is készíthetnek habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával.
A cél: a versenyképesség és az élelmezésbiztonság növelése
Ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatjuk a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi, ezért továbbra is mindent meg fogunk tenni. A gazdák mindig számíthatnak ránk”
– hangsúlyozta Nagy István az agrár adócsökkentést bejelentő bejegyzésében.