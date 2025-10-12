Váratlan kormányzati bejelentés: hatalmas könnyítés jön a magyar gazdáknak!

Az agrár adócsökkentés intézkedései több agrárterületet is érintenek, céljuk pedig, hogy csökkentsék a gazdálkodók anyagi és adminisztratív terheit, valamint erősítsék a magyar mezőgazdaság stabilitását és versenyképességét.

Nagy István agrárminiszter: Jön az agrár adócsökkentés. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról! Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az agrár adócsökkentés a gazdálkodók terheit csökkenti

Jön az agrár adócsökkentés. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról!”

– jelentette be a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, hozzátéve, hogy:

A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak.”

Könnyítések a mezőgazdasági szereplőknek

A bejelentés értelmében mentesítik az adófizetés alól a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait, ezzel is csökkentve a gazdák terheit. További változás, hogy az erdőingatlanok a termőfölddel azonos kategóriába kerülnek a helyi adózás szempontjából, így ezekre sem lehet majd települési adót kivetni.

Az illetékmentesség földvásárlás esetén akkor sem szűnik meg, ha az ingatlanra törvényi szolgalmat jegyeznek be – ez sok gazdálkodó számára jelenthet adminisztratív könnyítést és anyagi megtakarítást.

Áfa-csökkentés a marhahús esetében

Technikai korrekcióval az 5 százalékos áfakulcsot a fél és negyedelt marháról kiterjesztik a tőkehúsra és a marha belsőségekre is.

Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat”

– közölte a miniszter.

Segítség a fagykár és aszálykár sújtotta gazdáknak

Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek. Ezzel a kormány célja, hogy csökkentse a természeti károk okozta pénzügyi nyomást a gazdákon.

Kedvezmények a borászoknak is

A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedéki adókedvezmény lép életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is készíthetnek habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával.

A cél: a versenyképesség és az élelmezésbiztonság növelése

Ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatjuk a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem veszélyeztetheti semmi, ezért továbbra is mindent meg fogunk tenni. A gazdák mindig számíthatnak ránk”

– hangsúlyozta Nagy István az agrár adócsökkentést bejelentő bejegyzésében.