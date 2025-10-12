Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcson jelentette be, hogy javasolni fogja a Fidesz elnökségének egy országos aláírásgyűjtés elindítását Brüsszel háborús stratégiája ellen. Orbán Viktor szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.
Orbán Viktor miniszterelnök alighogy hazatért a koppenhágai informális EU-s csúcsról, az első útja a Kossuth Rádió stúdiójába vezetett. A kormányfő a Jó reggelt, Magyarország! műsorában felidézte a csúcstalálkozó legfontosabb eredményeit,
beszélt a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtésről,
a magyar vétóról, a háború veszélyéről és a Tiszáról is, amely szerinte egy „brüsszeli projekt”.
Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.
A miniszterelnök hozzátette:
„Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.”
Orbán Viktor: Hadjáratot indítottak Magyarország ellen
Orbán Viktor azt is hozzátette, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:
- kémvádak,
- álhírbotrányok
- és jogi ügyeskedés
– sorolta, majd hangsúlyozta:
„Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”
A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert
most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!
Orbán Viktor is beszállt az aláírásgyűjtésbe
A pesterzsébeti piacon a miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta, nem várhatjuk el a brüsszeliektől, hogy tétlenül nézzék, hogy Magyarország megakadályozza a terveiket. Nekik van egy világos tervük, Magyarország pedig abban a helyzetben van, köszönhetően a nemzeti kormánynak, hogy ezt megakadályozza.
Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:
„Magyarországon az van, amit az emberek mondanak, megkérdeztük őket a migráció ügyében, megkérdeztük őket a gender kérdésében, a családtámogatás ügyében, a háború ügyében is megkérdeztük, és a magyarok nem akarnak háborút, nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak háborús gazdaságot sem. Ez a magyarok álláspontja.”
A miniszterelnök elmondta, jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk, és jogunk van, hogy ebből kimaradjunk, a brüsszelieknek pedig joguk van arra, hogy megpróbáljanak bennünket belepréselni.
Hangsúlyozta, ezért alapították meg a Tisza Pártot, ezért csinálnak mindenfajta kampányokat, példának hozta fel a legutóbbit, amelyben egy álhírbotrányt csináltak a titkosszolgálati tevékenységünk okán.
A miniszterelnök felhívta arra is a figyelmet, hogy:
„Föl kell mérni a saját erőnket, az ellenfél erejét, és meg kell nyerni a küzdelmet.”
Hozzátette:
„Ezért vagyunk itt ma ilyen sokan, mert sokan akarjuk megnyerni ezt a küzdelmet. Támogatnak bennünket, semmi okom, hogy meghátráljak.”
„Egy dolog biztos, a magyarok a háborún nem tudnak nyerni. Ezért hiába akar az EU háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni. Ha hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, az azt jelenti, hogy elviszik tőlünk a pénzt. És ezért minden olyan párt, amelyet Magyarországon Brüsszelt támogatva maga Brüsszel hozott létre.
A Tisza Párt lett a brüsszeli projekt, azt onnan csinálták meg. Szóval minden ilyen szervezet, amely Brüsszel mellett áll, valójában elvinné a magyarok pénzét Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába.
Ezért akarnak adót emelni, akármit is mondanak. Világosan meg kell mondani, se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba. Ez nem Magyarország érdeke, ez nem Magyarország háborúja, ezeket most így kell mondani”
– mondta a kormányfő a piacon az aláírásgyűjtés miatt összegyűlt hatalmas tömeg előtt.