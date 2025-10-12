Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcson jelentette be, hogy javasolni fogja a Fidesz elnökségének egy országos aláírásgyűjtés elindítását Brüsszel háborús stratégiája ellen. Orbán Viktor szerint minden erőre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból.

Orbán Viktor miniszterelnök aláírásgyűjtést fog kezdeményezni, hogy Magyarország ellen tudjon állni a brüsszeli háborús nyomásnak

Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök alighogy hazatért a koppenhágai informális EU-s csúcsról, az első útja a Kossuth Rádió stúdiójába vezetett. A kormányfő a Jó reggelt, Magyarország! műsorában felidézte a csúcstalálkozó legfontosabb eredményeit,

beszélt a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtésről,

a magyar vétóról, a háború veszélyéről és a Tiszáról is, amely szerinte egy „brüsszeli projekt”.

Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.

A miniszterelnök hozzátette:

„Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.”

Orbán Viktor: Hadjáratot indítottak Magyarország ellen

Orbán Viktor azt is hozzátette, Dániában világossá tette, ebből Magyarország nem kér, ezért hadjáratot indítottak Magyarország ellen, amiben a fegyvertár széles:

kémvádak,

álhírbotrányok

és jogi ügyeskedés

– sorolta, majd hangsúlyozta:

„Megindultak ellenünk Brüsszelben, és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

A miniszterelnök jelezte, hogy ott lesznek minden városban és minden faluban, mert

most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!

Orbán Viktor is beszállt az aláírásgyűjtésbe

A pesterzsébeti piacon a miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta, nem várhatjuk el a brüsszeliektől, hogy tétlenül nézzék, hogy Magyarország megakadályozza a terveiket. Nekik van egy világos tervük, Magyarország pedig abban a helyzetben van, köszönhetően a nemzeti kormánynak, hogy ezt megakadályozza.