Alföldi Róbert a tolerancia védőpajzsa mögé bújik – kolléganője helyre tette a durcás rendezőt

Több kérdés is megfogalmazódott Alföldi Róbert október 23-ával kapcsolatos Facebook-bejegyzésére reagálva Czakó Julianna színművésznőben, aki nem rejtette véka alá véleményét az önmagát sajnáltató színházi rendezővel kapcsolatban.
Alföldi Róbert október 23-i ünnepre adott megnyilvánulására korábban nyílt levélben reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki úgy fogalmazott: igencsak megkérdőjelezhető a színész-rendező objektivitása.
Czakó Julianna színművész más aspektusból világított rá Alföldi álságos magatartására:
„Rádöbbentem, hogy itt a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”
A Thália Színház művésze szerint a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe, amelyet Alföldi úgy tart maga előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzi, vagy ha látják.
Alföldi Róbert áldozatszerepben
Czakó Julianna arra is felhívja a figyelmet, hogy
ha Alföldi Róbert kikéri magának, hogy háborúpárti lenne, akkor miért nem azt a pártot támogatja amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre?
„Miért annak a pártnak a rendezvényét emeled ki, amelyiken kerülik a háború kérdését?” – teszi hozzá.
Czakó felhívja a figyelmet, hogy amikor Alföldi éppen áldozati pózban igyekszik feltűnni, az különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben.
Czakó Julianna szerint:
„Az ellentmondások viharának mégis az a csúcspontja, amikor »most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen« felkiáltással aktiválod az empátia csodafegyverét, csak a mondat eleje mindig egy »Fideszesek nélküli világgal« kezdődik.”