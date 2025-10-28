Alföldi Róbert a tolerancia védőpajzsa mögé bújik – kolléganője helyre tette a durcás rendezőt

Czakó Julianna színművész más aspektusból világított rá Alföldi álságos magatartására:

„Rádöbbentem, hogy itt a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”

A Thália Színház művésze szerint a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe, amelyet Alföldi úgy tart maga előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzi, vagy ha látják.

Alföldi Róbert áldozatszerepben

Czakó Julianna arra is felhívja a figyelmet, hogy

ha Alföldi Róbert kikéri magának, hogy háborúpárti lenne, akkor miért nem azt a pártot támogatja amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre?

„Miért annak a pártnak a rendezvényét emeled ki, amelyiken kerülik a háború kérdését?” – teszi hozzá.

Czakó felhívja a figyelmet, hogy amikor Alföldi éppen áldozati pózban igyekszik feltűnni, az különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben.

Czakó Julianna szerint: