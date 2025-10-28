Hírlevél

Czakó Julianna

Alföldi Róbert a tolerancia védőpajzsa mögé bújik – kolléganője helyre tette a durcás rendezőt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben. Újabb reakció érkezett Alföldi Róbert megnyilvánulására, Czakó Julianna nem rejtette véka alá véleményét.
Több kérdés is megfogalmazódott Alföldi Róbert október 23-ával kapcsolatos Facebook-bejegyzésére reagálva Czakó Julianna színművésznőben, aki nem rejtette véka alá véleményét az önmagát sajnáltató színházi rendezővel kapcsolatban.

Alföldi Róbert, Patrióta
Alföldi Róbert toporzékol
Fotó: Képernyőkép / YouTube/Patrióta

Alföldi Róbert október 23-i ünnepre adott megnyilvánulására korábban nyílt levélben reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki úgy fogalmazott: igencsak megkérdőjelezhető a színész-rendező objektivitása.

„Objektív? Ugyan már!” – Kocsis Máté nyílt levélben tette helyre Alföldi Róbertet

Czakó Julianna színművész más aspektusból világított rá Alföldi álságos magatartására:

„Rádöbbentem, hogy itt a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!”

A Thália Színház művésze szerint a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe, amelyet Alföldi úgy tart maga előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzi, vagy ha látják.

Alföldi Róbert áldozatszerepben

Czakó Julianna arra is felhívja a figyelmet, hogy 

ha Alföldi Róbert kikéri magának, hogy háborúpárti lenne, akkor miért nem azt a pártot támogatja amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre? 

„Miért annak a pártnak a rendezvényét emeled ki, amelyiken kerülik a háború kérdését?” – teszi hozzá.

Czakó felhívja a figyelmet, hogy amikor Alföldi éppen áldozati pózban igyekszik feltűnni, az különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben.

Czakó Julianna szerint:

„Az ellentmondások viharának mégis az a csúcspontja, amikor »most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen« felkiáltással aktiválod az empátia csodafegyverét, csak a mondat eleje mindig egy »Fideszesek nélküli világgal« kezdődik.”

 

