Így tolja Magyar Péter szekerét a félőrült "Zsolt bácsi", vagyis Látó János

A Tisza Párt lelkes agitátoraként működik Látó János. Ő az az internetes prédikátor, aki – Kocsis Máté tegnapi közlése szerint – Juhász Péterrel közösen hozta létre „Zsolt bácsi” karakterét, amelyet az álhírbotrányban próbáltak felhasználni a kormány lejáratására. Az épelműjéségét is megkérdőjelező „tanításokat” közzétevő férfi a közösségi oldalán szinte naponta oszt meg Magyar Péteréknek kedvező tartalmakat, vagy gyalázza a kormányt és jobboldali közéleti szereplőket – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Az álhírbotrány egyik kitalálója, Látó János

Fotó: Facebook/ Kocsis Máté

A lap részletesen bemutatja Látó János gyakorlatilag Tisza-aktivista tevékenységét, ismerteti elköteleződését Magyar Péter mellett, ahogyan fogalmaznak:

Egyebek mellett a Tisza Párt Facebook-oldaláról és különböző tiszás csoportokból szemezget, de a Talpra Magyarok! mozgalom, valamint Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran közli újra. A Facebook-falán rendszeresen tűnnek fel a Tisza házi médiájának, a Kontroll.hu-nak az anyagai, ahogy előszeretettel osztja meg a Magyar Péter projektje felett a kezdetektől fogva bábáskodó Kéri László megszólalásait is.

Ahogyan korábban lapunk is megírta,

kiderült, hogy a Juhász Péterrel együttműködő „Lajos”, aki az ózdi pedofil ügyről szóló kitalált történetet mesélte, valójában egy Látó János nevű, önjelölt prédikátor, egykori szektavezér.

Saját bevallása szerint démoni befolyás alatt állt, kínaiul beszélt, sátáni seregek támadták, és imával gyógyította a rákot. Most azonban politikai lejárató kampányokban tűnik fel.

Látó János az álhírbotrány új láncszeme

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi médiában rántotta le a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány új szereplőjéről. Mint kiderült, Juhász Péter volt baloldali politikus és közéleti influencer egy bizonyos „Lajosra” hivatkozva terjesztett olyan állításokat, amelyek Semjén Zsoltot hozták összefüggésbe pedofil bűncselekményekkel. A „Lajos” fedőnév mögött azonban nem más állt, mint Látó János, egy magát prófétának tartó, saját szektát alapító férfi.

Kocsis Máté futóbolondnak és kuruzslónak nevezte Látót, aki a YouTube-ra tölti fel prédikációit – többnyire gardróbszekrénye előtt rögzítve. Mint a frakcióvezető hangsúlyozta, Látó semmilyen hiteles információval nem rendelkezik, történetei pedig teljesen kitaláltak.