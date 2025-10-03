Juhász Péter bontotta a vonalat – menekülőre fogta az álhírbotrány kirobbantója

Az álhírbotrány körül egyre több részlet lát napvilágot, de Juhász Péter a kérdések elől kitér. A Magyar Nemzet újságírójának érdeklődésére a politikus azt mondta: „Nem kívánok magával beszélni”, majd megszakította a telefonhívást. Ez azért különös, mert a hatóságok már lefoglalták több adathordozóját, köztük a mobilját is, miközben Juhász maga osztott meg egy olyan számot, amelyet állítása szerint a sajtómegkeresésekre tartott fenn.

Az álhírbotrány kirobbantójának két kulcsfigurája: Látó János és Juhász Péter Forrás: MN-Montázs

Kocsis Máté: közösen hozták létre a történetet

A botrány csütörtökön új fordulatot vett, amikor Kocsis Máté a parlamentben kijelentette:

Juhász Péter és Látó János közösen alkotta meg a „Zsolt bácsi” karakterét.

Ez a figura egy kitalált ózdi gyermekotthonban elkövetett pedofil cselekményekkel hozta hírbe a kormány egyik tagját.

A Fidesz frakcióvezetője Látó Jánost futóbolondnak nevezte, aki korábban Hit Gyülekezetnek a tagja volt, később pedig saját szektát alapított. Saját YouTube-csatornáján tucatnyi zavart tartalmú videót tett közzé.

Kitalált vádak és következmények

A „Zsolt bácsi” ügy részletei már az alapoktól sántítanak, hiszen az állítólagos gyermekotthon sem létezett Ózd környékén. Ennek ellenére Juhász Péter a saját YouTube-csatornáján mégis úgy mutatta be a történetet, mintha hiteles lenne. A politikus később is kiállt amellett, hogy Látó János hiteles forrás, noha a férfi monológjai tele vannak abszurd állításokkal.

