Alice Weidel Budapestre érkezik: Németország és Európa lesz a fókuszban!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Európa jövője, a német politikai irányváltások és a kontinens előtt álló törésvonalak kerülnek a figyelem középpontjába az Eötvös József-előadások következő estjén. A rendezvény vendége Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt frakcióvezetője és társelnöke lesz.
A XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány közös rendezvénysorozata, az Eötvös-előadások 2015 óta olyan hazai és nemzetközi közéleti szereplőket hív meg Budapestre, akik ritkán járnak Magyarországon, mégis erősen befolyásolják az európai gondolkodást. Most Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke érkezik, aki a Várkert Bazárban „Németország és Európa” címmel beszél majd a kontinens politikai és gazdasági kihívásairól.

Alice Weidel
Az Eötvös József-előadások keretében ezúttal Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt frakcióvezetője tart előadást
Alice Weidel előadása várhatóan komoly érdeklődésre tart számot, hiszen az AfD Németországban az elmúlt években jelentős politikai erőt képvisel, álláspontjai pedig heves vitákat generálnak az európai színtéren is.

„Minden segítségre szükségünk lesz” – Orbán Viktor fogadta Alice Weidelt

Időpont és helyszín

A rendezvényt 2025. október 20-án (hétfő) 18:00 órakor tartják a budapesti Várkert Bazárban (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.). 

A részvétel ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött, amelyet legkésőbb október 20-án 12:00 óráig a rendezveny@xxiszazadintezet.hu e-mail-címen kell jelezni. A regisztráció akkor érvényes, ha a résztvevő visszaigazoló levelet kap.

 

