Alice Weidel Budapestre érkezik: Németország és Európa lesz a fókuszban!

A XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány közös rendezvénysorozata, az Eötvös-előadások 2015 óta olyan hazai és nemzetközi közéleti szereplőket hív meg Budapestre, akik ritkán járnak Magyarországon, mégis erősen befolyásolják az európai gondolkodást. Most Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke érkezik, aki a Várkert Bazárban „Németország és Európa” címmel beszél majd a kontinens politikai és gazdasági kihívásairól.

Az Eötvös József-előadások keretében ezúttal Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt frakcióvezetője tart előadást

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Alice Weidel előadása várhatóan komoly érdeklődésre tart számot, hiszen az AfD Németországban az elmúlt években jelentős politikai erőt képvisel, álláspontjai pedig heves vitákat generálnak az európai színtéren is.