Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Nézze meg

Ez már szánalmas! Senki nem várta Washingtonban Zelenszkijt - videó

Vb

Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

nyugdíjrendszer

Alter-díj és gyümölcskosár – Kocsis Máté csípős választ adott a nyugdíj-megadóztatási ötletre

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gratulálunk Simonovits András tiszás nyugdíjszakértőnek, aki Tarr Zoltánt is megszégyenítő őszinteséggel vallotta be, hogy meg akarja adóztatni a nyugdíjakat és sokallja a kezdő nyugdíjat – írta a Fidesz frakcióvezetője, aki gyümölcskosarat ígért vígaszdíjként a közgazdásznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjrendszertiszásnyugdíjszakértőSimonovits AndrásKocsis Máté

Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta, lassan valami alter közgazdász díjat kellene alapítani az ilyen nagyszerű embereknek. A kormánypárti politikus azok után tette közzé javaslatát, hogy Simonovits András a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a nyugdíjrendszer „túlzott bőkezűségéről”. Mint fogalmazott:

„az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a magasabbakat jobban megadóztatva.” 

A tiszás szakember a Nők40-et egyszerűen elmebetegségnek nevezte, amit azonnal meg kell szüntetni szerinte. Simonovits olyannyira belelovalta magát, hogy az interjú egy pontján arról kezdett beszélni, hogy

büntetni kellene azokat a nőket, akik a Nők40-et igénybe veszik, és nyugdíjasként tovább dolgoznak.

Minderre Kocsis Máté azt írta,  a minimum, hogy 177 nap múlva küldünk nekik egy köszönő gyümölcskosarat, hogy enyhítsük a kínjukat amiatt, ahogy a kétszínű manöken üvölthet velük az ilyen elszólások után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!