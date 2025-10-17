Alter-díj és gyümölcskosár – Kocsis Máté csípős választ adott a nyugdíj-megadóztatási ötletre

Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta, lassan valami alter közgazdász díjat kellene alapítani az ilyen nagyszerű embereknek. A kormánypárti politikus azok után tette közzé javaslatát, hogy Simonovits András a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a nyugdíjrendszer „túlzott bőkezűségéről”. Mint fogalmazott:

„az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a magasabbakat jobban megadóztatva.”

A tiszás szakember a Nők40-et egyszerűen elmebetegségnek nevezte, amit azonnal meg kell szüntetni szerinte. Simonovits olyannyira belelovalta magát, hogy az interjú egy pontján arról kezdett beszélni, hogy

büntetni kellene azokat a nőket, akik a Nők40-et igénybe veszik, és nyugdíjasként tovább dolgoznak.

Minderre Kocsis Máté azt írta, a minimum, hogy 177 nap múlva küldünk nekik egy köszönő gyümölcskosarat, hogy enyhítsük a kínjukat amiatt, ahogy a kétszínű manöken üvölthet velük az ilyen elszólások után.