Ambrózy Áron alaposan helyretette Magyar Pétert

Na, akkor ezt tegyük helyre! A fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező nagy ráhagyással is csak fél évvel ezelőtti fideszes forrásnak nevezhető. De azért viszonylag pontosan adták vissza a fél évvel ezelőtti helyzetet, legalábbis annyira, amennyire az ő nem túl jelentős pozíciójukból látható volt. A többi meg költészet. De az mindenképpen szakmai hiba, hogy a „nevüket nem vállaló fideszes források” bohóchivatalnak nevezik a cikkben a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Ez ugyanis kizárólag „Bütyök” és a NER-ből kiugrott sleppjének a szövege. Senki más nem használja, nem is igazán tapadt meg – írta Ambrózy Áron publicista a balliberális Direkt36 propaganda cikkében ajnározott Magyar Péterre és tiszás elvtársaira utalva a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

A „nevüket nem vállaló fideszes források”, ha fideszesek lennének, pláne nem mondanának olyanokat, hogy „Bütyök a romlatlan Fidesz”. Ez is Bütyök, illetve a NER-ből kiugrott sleppjének az önképe. Ahhoz képest, hogy NER-es semmirekellőkből és ügyeskedőkből verbuválódtak. Szóval ez egy klasszikus dezinformációs kampány (divatos szöveg, azért használom csak), ami arra megy ki, hogy Bütyök elmúlt fél évét megmentsék.

Csak túlzásokba estek picit. Amikor a „nevüket nem vállaló fideszes források” már „Bütyök zsenialitását dicsérik”, mert senki nem használja úgy a közösségi médiát, ahogy ő, akkor felmerül, hogy a fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező mögött maga Bütyök is ott ült azon a háttérbeszélgetésen, amiből „nevüket nem vállaló fideszes források” lettek – zárta a bejegyzését a Pesti Srácok újságírója.