A megelőző várakozásokat is felülmúló választási győzelmet aratott az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója). Andrej Babiš győzelme komoly fordulatot jelez a cseh és az európai politikában. Visszatért, és azonnal egyértelmű állásfoglalást tett: nem küld fegyvereket Ukrajnának, mert a nemzeti érdek mindenek felett áll. Ez az üzenet egyre több európai patrióta vezető gondolkodásában jelenik meg, amelynek lényege, hogy az ország erőforrásai elsősorban a saját polgárokat szolgálják.

Andrej Babi š visszatérése új lendületet adhat a patrióta erőknek Európában.

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Andrej Babiš is a józan észt képviseli

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán gratulált a cseh politikus sikeréhez, hangsúlyozva:

A patrióták a józan észt képviselik. A jövő a patriótáké!”

Babiš győzelme is azt bizonyítja, hogy Európa-szerte egyre többen fordulnak a nemzeti érdekek védelme felé, szemben a globalista politikai elittel.