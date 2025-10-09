Hírlevél

Menczer Tamás

A jövő a patriótáké! – Andrej Babiš nem alkuszik meg

Andrej Babiš négy év után ismét a kormányrúdhoz került, világos üzenettel: a csehek pénze a cseheknek kell. Menczer Tamás szerint a patrióták a józan észt képviselik, és a jövő az övék.
Menczer Tamás, Andrej Babiš, ANO, győzelem, patrióta, Ukrajna

A megelőző várakozásokat is felülmúló választási győzelmet aratott az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója). Andrej Babiš győzelme komoly fordulatot jelez a cseh és az európai politikában. Visszatért, és azonnal egyértelmű állásfoglalást tett: nem küld fegyvereket Ukrajnának, mert a nemzeti érdek mindenek felett áll. Ez az üzenet egyre több európai patrióta vezető gondolkodásában jelenik meg, amelynek lényege, hogy az ország erőforrásai elsősorban a saját polgárokat szolgálják.

Andrej Babiš
Andrej Babiš  visszatérése új lendületet adhat a patrióta erőknek Európában.
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Andrej Babiš is a józan észt képviseli

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán gratulált a cseh politikus sikeréhez, hangsúlyozva: 

A patrióták a józan észt képviselik. A jövő a patriótáké!” 

Babiš győzelme is azt bizonyítja, hogy Európa-szerte egyre többen fordulnak a nemzeti érdekek védelme felé, szemben a globalista politikai elittel.

Orbán Viktor gratulált a cseh patriótáknak

 

