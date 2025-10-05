Angela Merkel: Orbán Viktor egy határozott, kompromisszumokra törekvő politikus, és nem Putyin „trójai falova”

A volt kancellár október 1-én járt Budapesten, ahol a magyar miniszterelnökkel is találkozott. Angela Merkel a Partizán vendége volt, ahol Gyulyás Mártonnal beszélgetett. Az interjúban több fontos témát is érintettek. A beszélgetés során kitért Orbán Viktorra is, és ellentmondott annak az Európában terjesztett rosszindulatú vélekedésnek, mely szerint a magyar miniszerelnök Putyin titkos szövetségese lenne. Éppen ellenkezőleg, nagyon jó véleménnyel van Orbán Viktorról, akit jól ismer. Ő úgy látja, Orbán Viktor határozott politikus, aki a kompromisszumokra törekszik. Kihangsúlyozta, ő nem Putyin „trójai falova” az EU-ban. Az interjú részleteit a hirado.hu foglalta össze, és tette közzé.
A volt kancellár az interjúban többek között érintette
Gulyás Márton megkérdezte a volt politikusasszonyt, hogy az Orbán Viktorral folytatott négyszemközti beszélgetésben szóba került-e a magyar miniszterelnök azon véleménye, mely szerint, ha még Merkel vezette volna Németországot, Putyin nem mert volna támadást intézni Ukrajna ellen.
Merkel valóban tárgyalt Putyinnal, erről a visszaemlékezéseiben is írt. Az interjúban feltette a kérdést:
Ha nem lett volna koronavírus, vajon Putyin megtámadta volna Ukrajnát?
A választ ő sem tudta, viszont szerinte a Covidnak jelentős szerepe volt a háború kitörésében is. Kiemelte, a világpolitikát a járvány nagy mértékben alakította át, hiszen a nagyhatalmak vezetői nem tudtak személyesen találkozni.
Ha nem lehet találkozni, akkor új kompromisszumokat sem lehet kötni, erre a videókonferenciák nem voltak alkalmasak
Merkel egyetért azzal a törekvéssel, mely Európa katonai megerősítését szorgalmazza. Ezzel együtt a diplomácia szerepét is nagyon fontosnak tartja.
2015-ben az oroszok egyre agresszívebben nyomultak előre Ukrajnában, (…) és akkor François Hollande, francia miniszterelnökkel úgy döntöttünk, hogy mindenképp tető alá kell hozni egy megállapodást.
Merkel szerint a minszki megállapodás, ahogy ő fogalmazott:„minden volt, csak nem tökéletes”. Az oroszok nem is vették figyelembe, de ennek ellenére átmeneti enyhülést hozott. Németország ekkortól már többet költött védelemre, de nem elég gyorsan. Mindezekkel együtt fenntarja azt a véleményét, hogy a kialakult helyzet azért fordult rosszabbra, mert tudott személyesen találkozni Vlagyimír Putyinnal.
Az uniós tárgyalási kezdeményezéseket elsősorban Lengyelország és a balti államok akadályozták, akik szerint az európai államok nem tudtak volna kialakítani egy egységes álláspontot.
Merkel szerint is elsődleges, hogy Európa elrettentő erőt képviseljen, és támogassa Ukrajnát.
Az oroszokhoz fűződő viszonyban nem lát jelentős különbséget az USA és az EU politikája között. Az amerikaiak azt sérelmezték, hogy az EU szerintük túl lassan növelte a védelmi kiadásait, azonban a volt kancellár szerint nem volt jogos az amerikaiak kritikája.
Orbán Viktor minidig a saját álláspontját képviselte az európai színtéren, és a magyar álláspontot is gyakran nagyon jól megindokolta. De, ami számomra fontos volt, hogy végül közös megoldásokat találtunk.
Ugyanakkor nem ér egyet azzal, hogy a magyar politikai elit a belpolitikájában gyakran az EU-t és Brüsszelt hibáztatja. Az orosz olajimporttal kapcsolatban megjegyezte:
Ukrajna tavaly év végéig saját területén keresztül szállított orosz gázt, egy olyan szerződés értelmében, amit akkor mi, Németország még nagyon támogattunk.
Ezzel együtt beismerte, Magyarország helyzete egészen más, hiszen nincs tengere. Viszont nem ért egyet az orosz energiahordozókkal kapcsolatban a magyar miniszterelnökkel, de elismerte, hogy a miniszterelnök
nagyon határozottan képviseli a magyar gazdasági érdekeket.
Arra a kérdésre, hogy Orbán szerinte az orosz elnök „trójai falova”lenne-e, nagyon határozottan felelt:
Nem, ez badarság. Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom.
A migránskérdésben sincs egy véleményen a magyar állásponttal.
Szerinte nem megoldás, ha az országok sorra elutasítják a bevándorlókat, hanem tárgyalni kell a származási országokkal közös megoldások érdekében.
Angela Merkel tíz év után sem gondolta meg magát. Tíz év telt el azóta, hogy Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én kimondta híres mondatát: „Wir schaffen das” (Meg tudjuk csinálni). A kijelentés a migránsválság szimbólumává vált, és Németország több százezer menekült előtt nyitotta meg határait. A döntés azóta is heves viták tárgya, és a CDU, Merkel pártja, mára teljesen szakítana az egykori kancellár menekültpolitikájával.
