Angela Merkel: Orbán Viktor egy határozott, kompromisszumokra törekvő politikus, és nem Putyin „trójai falova”

A volt kancellár október 1-én járt Budapesten, ahol a magyar miniszterelnökkel is találkozott. Angela Merkel a Partizán vendége volt, ahol Gyulyás Mártonnal beszélgetett. Az interjúban több fontos témát is érintettek. A beszélgetés során kitért Orbán Viktorra is, és ellentmondott annak az Európában terjesztett rosszindulatú vélekedésnek, mely szerint a magyar miniszerelnök Putyin titkos szövetségese lenne. Éppen ellenkezőleg, nagyon jó véleménnyel van Orbán Viktorról, akit jól ismer. Ő úgy látja, Orbán Viktor határozott politikus, aki a kompromisszumokra törekszik. Kihangsúlyozta, ő nem Putyin „trójai falova” az EU-ban. Az interjú részleteit a hirado.hu foglalta össze, és tette közzé.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Angela Merkelt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Interjú Angela Merkellel

A volt kancellár az interjúban többek között érintette

az orosz-ukrán háborút,

a Covid-járványnak a nagypolitikra gyakorolt negatív hatásait,

Orbán Viktort, mint politikust,

az európai migránskérdés témakörét.

Gulyás Márton megkérdezte a volt politikusasszonyt, hogy az Orbán Viktorral folytatott négyszemközti beszélgetésben szóba került-e a magyar miniszterelnök azon véleménye, mely szerint, ha még Merkel vezette volna Németországot, Putyin nem mert volna támadást intézni Ukrajna ellen.

Merkel valóban tárgyalt Putyinnal, erről a visszaemlékezéseiben is írt. Az interjúban feltette a kérdést:

Ha nem lett volna koronavírus, vajon Putyin megtámadta volna Ukrajnát?

A választ ő sem tudta, viszont szerinte a Covidnak jelentős szerepe volt a háború kitörésében is. Kiemelte, a világpolitikát a járvány nagy mértékben alakította át, hiszen a nagyhatalmak vezetői nem tudtak személyesen találkozni.

Ha nem lehet találkozni, akkor új kompromisszumokat sem lehet kötni, erre a videókonferenciák nem voltak alkalmasak

Merkel egyetért azzal a törekvéssel, mely Európa katonai megerősítését szorgalmazza. Ezzel együtt a diplomácia szerepét is nagyon fontosnak tartja.

2015-ben az oroszok egyre agresszívebben nyomultak előre Ukrajnában, (…) és akkor François Hollande, francia miniszterelnökkel úgy döntöttünk, hogy mindenképp tető alá kell hozni egy megállapodást.

A minszki megállapodás.

Merkel szerint a minszki megállapodás, ahogy ő fogalmazott:„minden volt, csak nem tökéletes”. Az oroszok nem is vették figyelembe, de ennek ellenére átmeneti enyhülést hozott. Németország ekkortól már többet költött védelemre, de nem elég gyorsan. Mindezekkel együtt fenntarja azt a véleményét, hogy a kialakult helyzet azért fordult rosszabbra, mert tudott személyesen találkozni Vlagyimír Putyinnal.