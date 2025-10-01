Szentkirályi Alexandra felszólította Karácsonyt az Antifát népszerűsítő felirat eltávolítására

Szentkirályi Alexandra a képviselőtársaival megnézte, hogy az a felháborító felirat még mindig ott van-e, és még mindig ott éktelenkedik Budapesten, „az Antifa szükséges” felirat a rakparton. A Fidesz budapesti vezetője a videójában elmondta:

Ez a felirat, ami egy terrorszervezetet népszerűsít, egy olyan terrorszervezetet, amelynek az emberei egyébként ártatlan embereket vertek meg az utcán. Ha a főpolgármester nem képes eltakarítani rekordidőn belül ezt a feliratot, akkor mi örömmel felajánljuk a segítségünket, és segítünk ennek az eltakarításában, mert azt gondolom, hogy ez méltatlan, egy ilyen felirat nem maradhat itt Budapesten a rakparton!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa-szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk

– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán múlt pénteken.

Az Antifa-mozgalom gyökerei a múlt század elejéig nyúlnak vissza, de napjainkban a szélsőbaloldali anarchista és anarchokommunista eszmerendszerre épülő hálózatként működik, amelynek célja a társadalmi rend megbontása – fejtette ki ifj. Lomnici Zoltán az Origónak.

Ifj. Lomnici szerint az Antifa ma már nem a fasizmus, hanem sokkal inkább a konzervativizmus és általában a nemzeti értékek ellen küzd.