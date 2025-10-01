Mától nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák – a NAV megkönnyíti az igénybevételt

Mától él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A NAV segít a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.
Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról.
Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).
A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.
Természetesen a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.
A kétféle (a munkáltatónál leadandó papíralapú, valamint az ONYA-ban elérhető online verziójú) adóelőleg-nyilatkozat az alábbi linken érhető el:
https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/online-nyomtatvanyok
A kedvezményre minden anya jogosult, aki:
Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény nemcsak a jelenlegi, de a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető.
A munkával szerzett kereset teljes egészében mentesül az szja alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre vonatkozik, ideértve:
Azoknak az anyáknak, akik a nagyobb jövedelmet már év közben – azaz a novemberben utalt októberi fizetésben – szeretnék megkapni, cselekedniük kell. Új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk a munkáltatójuk vagy kifizetőjük részére, ami legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül nyújtható be október elsejétől. Fontos, hogy ha valaki ezt most nem teszi meg, akkor sem vész el a kedvezmény, mert a jövő évi szja-bevallásban az egy összegben is érvényesíthető.
Az új szja-mentesség minden más kedvezményt megelőz, vagyis először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.
A háromgyerekes családok – a júliusi 50 százalékos emelés után – jelenleg havi 148 500 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek. A fel nem használt családi kedvezmény összegét járulékkedvezményként is igénybe vehetik a szülők. Fontos tudni, hogy a gyerekkedvezmény összege január elsején ismét növekszik, akkortól majdnem havi 200 ezer forint kedvezmény illeti meg a három gyermeket nevelők.
A NAV 73. számú információs füzetében, amely már az új szabályokkal bővítve elérhető, minden részletes információ megtalálható a jogosultsági feltételekről és az igénylés módjáról.