Mától nyilatkozhatnak a háromgyerekes anyák – a NAV megkönnyíti az igénybevételt

Mától él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A NAV segít a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak. Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Az új szja-mentesség 2025. október 1-jétől illeti meg az anyákat, a NAV oldalán elérhetők a dokumentumok

Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról.

Az adónyilatkozat már elérhető a NAV-nál

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Természetesen a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.

A kétféle (a munkáltatónál leadandó papíralapú, valamint az ONYA-ban elérhető online verziójú) adóelőleg-nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/online-nyomtatvanyok

Kik jogosultak az szja-mentességre?

A kedvezményre minden anya jogosult, aki:

vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy

legalább három olyan gyermeket nevelt, akik után a múltban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény nemcsak a jelenlegi, de a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető.