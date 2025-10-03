Hírlevél

Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

Tisza Párt

Széthullik a Tisza Párt belülről: lázadnak a szigetek Magyar Péter ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza Párt vezetése és a Tisza szigetek között komoly feszültségek alakultak ki. Aktivisták arról számoltak be, hogy Magyar Péter köszönet nélkül használja munkájukat, a kritikusokat pedig kizárja.
Tisza PártTisza szigetekMagyar Péter

Belső konfliktusok sújtják a Tisza Párt és a Tisza szigetek kapcsolatát. A helyi csoportok tagjai azt állítják, emberfeletti munkával tartják a hátukat, miközben Magyar Péter csak learatja a babérokat, majd köszönés nélkül továbbáll – írja a Magyar Nemzet.

 

Tisza Párt és Tisza-szigetek között élesedik a feszültség Fotó: FERENC ISZA / AFP
Tisza Párt és Tisza-szigetek között élesedik a feszültség Fotó: FERENC ISZA / AFP

A koordinátorok nem mernek zúgolódni, mert aki kritikát fogalmaz meg, rögtön ellenséggé válik, és elveszíti a pozícióját

– idézett egy pártot ismerő informátort a Magyar Nemzet.

A lap értesülései szerint több sziget már kicsúszott a központi irányítás alól, önállósította magát, mert vezetői csalódtak. Korábban abban bíztak, hogy a sikeres közösségszervezés révén előkelő helyet kapnak a párt listáján, de kiderült, hogy mindenről Magyar Péter dönt.

Kocsmai igazságok – Magyar Péter nem fog alkalmas képviselőjelölteket találni

A Tisza Párt belső nyilvántartása alapján jóval kevesebb Tisza sziget működik, mint ahányról Magyar Péter nyilvánosan beszél. A ténylegesen aktív tagok száma 10 ezer körül van, miközben a hivatalos kommunikáció több mint 50 ezret említ.

A feszültségek konkrét feloszlásokhoz is vezettek. Szeptember elején négy újbudai Tisza sziget szüntette meg önmagát, tiltakozásul „az embertelen abúzus, az etikai kérelmek eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya” miatt. Nem sokkal korábban 

Baranyában bomlott fel az Amarodrom nevű roma sziget, amelynek alapítója, Kőrös Ferenc bocsánatkéréssel fordult tagjaihoz, mondván: „nagyot csalódtam Magyar Péterben”.

A Magyar Nemzet idézett egy másik forrást is, aki szerint Magyar Péter önkényesen irányítja a pártot, korábbi egyezségeket is felrúgva. Példaként említette, hogy az egyik budai körzetben ígéretet tett egy szigetvezető indulására, majd később visszavonta támogatását – ez is hozzájárult a szigetek feloszlásához.

Az elmúlt hónapokban több csoport szűnt meg országszerte, köztük Dombóváron is. A Magyar Nemzet szerint a jelenség mögött ugyanaz áll: a Tisza Pártban egyre többen elégedetlenek a vezetés stílusával, és csalódtak Magyar Péterben.

 

