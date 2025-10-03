Széthullik a Tisza Párt belülről: lázadnak a szigetek Magyar Péter ellen

A Tisza Párt belső nyilvántartása alapján jóval kevesebb Tisza sziget működik, mint ahányról Magyar Péter nyilvánosan beszél. A ténylegesen aktív tagok száma 10 ezer körül van, miközben a hivatalos kommunikáció több mint 50 ezret említ.

A feszültségek konkrét feloszlásokhoz is vezettek. Szeptember elején négy újbudai Tisza sziget szüntette meg önmagát, tiltakozásul „az embertelen abúzus, az etikai kérelmek eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya” miatt. Nem sokkal korábban

Baranyában bomlott fel az Amarodrom nevű roma sziget, amelynek alapítója, Kőrös Ferenc bocsánatkéréssel fordult tagjaihoz, mondván: „nagyot csalódtam Magyar Péterben”.

A Magyar Nemzet idézett egy másik forrást is, aki szerint Magyar Péter önkényesen irányítja a pártot, korábbi egyezségeket is felrúgva. Példaként említette, hogy az egyik budai körzetben ígéretet tett egy szigetvezető indulására, majd később visszavonta támogatását – ez is hozzájárult a szigetek feloszlásához.

Az elmúlt hónapokban több csoport szűnt meg országszerte, köztük Dombóváron is. A Magyar Nemzet szerint a jelenség mögött ugyanaz áll: a Tisza Pártban egyre többen elégedetlenek a vezetés stílusával, és csalódtak Magyar Péterben.