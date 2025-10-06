Mindez pár héttel azután történt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is fizikai erővel lépett fel a Mandiner riporterével szemben. Azt akkor Magyar Péter, a Tisza Párt vezére „mosolyogva ölelésnek” nevezte.

Szerintetek melyik a szánalmasabb magyarázkodás? Írjátok meg kommentben! – írta a Fidesz budapesti vezetője, majd hozzátette:

Fenyegetnek, lökdösnek, köpködnek. Ha pedig kérdeznek tőlük, menekülnek. Aztán pedig szemrebbenés nélkül letagadják. Nagy az arc, de a vereség is pont ekkora lesz áprilisban! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.