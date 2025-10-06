Hírlevél

Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

A tiszás humorista, Aranyosi Péter, miután dühkitöréssel fellökte az őt kérdező riportert, egy elképesztően nevetséges mentséggel rukkolt elő: „Pisilnie kellett”, ezért támadt agresszíven a riporterre. Ti is így szoktátok, nem?! – írta Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi AlexandraTisza PártRuszin-Szendi RomuluszAranyosi Péter

A tiszás humorista, Aranyosi Péter, miután dühkitöréssel fellökte az őt kérdező riportert, egy elképesztően nevetséges mentséggel rukkolt elő: „Pisilnie kellett”, ezért támadt agresszíven a riporterre. Ti is így szoktátok, nem?! – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán, majd hozzátette:

Ebből a magyarázkodásból is jól látszik, hogy ők is érzik: ez bizony vállalhatatlan.

Botrányos jelenet a Puzsér-tüntetés előtt: Aranyosi Péter agresszíven lökdösni kezdte a riportert – videó

Mindez pár héttel azután történt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is fizikai erővel lépett fel a Mandiner riporterével szemben. Azt akkor Magyar Péter, a Tisza Párt vezére „mosolyogva ölelésnek” nevezte.

Szerintetek melyik a szánalmasabb magyarázkodás? Írjátok meg kommentben! – írta a Fidesz budapesti vezetője, majd hozzátette:

Fenyegetnek, lökdösnek, köpködnek. Ha pedig kérdeznek tőlük, menekülnek. Aztán pedig szemrebbenés nélkül letagadják. Nagy az arc, de a vereség is pont ekkora lesz áprilisban! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Hollik István nem kertel: Aranyosi Péter egy bunkó!

 

