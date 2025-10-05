Botrányos jelenet a Puzsér-tüntetés előtt: Aranyosi Péter agresszíven lökdösni kezdte a riportert – videó

A felvételen jól látható, hogy Varga Ádám próbál kérdéseket feltenni Aranyosi Péternek, aki azonban agresszíven reagál, és lökdösi a riportert. A jelenet a demonstráció előtt zajlott. A videó gyorsan elérte a közönséget, és számos kommentár érkezett a történtek megítélésével kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy Látó Jánoshoz gyógyulni indult-e a levitézlett humorista, vagy esetleg a barátja, de agresszivitását a videó szerint – nagyon úgy tűnik – Ruszin-Szendi Romulusztól leshette el.

A már korábban is botrányba keveredett humorista, Aranyosi Péter most lökdösni kezdte az őt kérdező Varga Ádámot. Forrás: Facebook/Bohár Dániel

Bohár Dániel reakciója Aranyosi agresszivitására

Bohár Dániel, aki a felvételt megosztotta közösségi oldalán, a következő kommentárt fűzte a videóhoz:

Aranyosi Péter tiszás humoristánál teljesen elgurult a gyógyszer. Varga Ádám kérdezni szeretett volna tőle, amire elkezdte rángatni. Nem véletlen, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a nagy barátja. Ugyanolyanok.”

Bohár Dániel kommentárja gyorsan elérte a közönséget, és számos reakció érkezett a történtek megítélésével kapcsolatban.

Aranyosi Péter rasszista botránya

Aranyosi Péter korábban rasszista botrányba keveredett, „dakotaként” és „tetvesként” hivatkozott a cigány emberekre, megalázó megjegyzéseket tett a romákra.

Hiába magyarázkodott, Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét vissza is vonták, miután tetves dakotáknak nevezte a '80-as években a miskolci mozi első soraiban ülő romákat a Partizánban, majd előkerült egy felvétel róla, amelyben „Auschwitzból szökött zsidó nénikről” beszélt.