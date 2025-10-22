Megtalálták a kameruni férfit, aki lelépett a magyar TikTok-sztár luxusautójával – a francia rendőrök mégis elengedték

Egy magát kameruni iratokkal igazoló férfi bérelt még október elején egy Ford Mustang Shelbyt bérelt Halmi Bencétől, azt azonban ellopta.

Ford Mustang Shelby luxusautót lopott el a magyar TikTok-sztártól egy magát kameruni iratokkal igazoló férfi Fotó: Képernyőfotó/Youtube

Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.

A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.

Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.

A Mandiner most interjút készített Halmi Bence social media-szakértővel, aki elmeséli a teljes történetet.