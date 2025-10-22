Hírlevél

luxusautó

Megtalálták a kameruni férfit, aki lelépett a magyar TikTok-sztár luxusautójával – a francia rendőrök mégis elengedték

Ford Mustang Shelbyt vitt el egy magát kameruni iratokkal igazoló férfi, aki október elején bérelte ki az autót Halmi Bencétől, de nem vitte vissza. Halmi és párja saját maguk eredtek a nyomába: Franciaországig utaztak, a TikTok és a Snapchat segítségével beazonosították az elkövetőt – ám a francia rendőrség mindössze igazoltatta a férfit.
Egy magát kameruni iratokkal igazoló férfi bérelt még október elején egy Ford Mustang Shelbyt bérelt Halmi Bencétől, azt azonban ellopta.

Halmi Bence, Ford Mustang, luxusautó, kameruni férfi
Ford Mustang Shelby luxusautót lopott el a magyar TikTok-sztártól egy magát kameruni iratokkal igazoló férfi Fotó: Képernyőfotó/Youtube

Mivel a hatóságok nem tudtak előrelépni, Halmi és párja saját kezükbe vették az ügyet, és Franciaországba utaztak, hogy kiderítsék, mi történt az autóval. A közösségi média – TikTok és Snapchat – segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak. 

A francia rendőrség azonban mindössze igazoltatta, majd szabadon engedte a férfit.

 Halmi Bence szerint az eset jól mutatja, milyen állapotban van ma Nyugat-Európa: Franciaország elesett.

A Mandiner most interjút készített Halmi Bence social media-szakértővel, aki elmeséli a teljes történetet.

 

