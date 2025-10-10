Ez a Békemenet más lesz, mint a többi! Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Ehhez ugyanakkor bábkormányra van szükségük Magyarországon, mert amíg nemzeti kormányunk van, addig Ukrajna nem lesz az unió tagállama és egy forintot se fogunk adni fegyverekre. Brüsszelnek jelöltje is van. Nyíltan felkenték, a mentelmi jogával fogják, mindent úgy csinál, ahogy azt mondják neki. Ő kész végrehajtani Brüsszel háborús tervét. De mi ezt nem hagyjuk! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti vezetője.
Ez a Békemenet más lesz, mint a többi – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a videójában, majd kifejtette:
Brüsszel lerakta az asztalra a háborús terveit. Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Ehhez már csak egy dologra van szükségük, egy bábkormányra Magyarországon. Meg is van a jelöltjük rá. Ellen kell állnunk, erőt kell mutatnunk. Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a Békemeneten! Mindannyiunknak az utcán a helye, elő a lobogókat. Béke, biztonság, függetlenség. Én megyek, ott találkozunk!
– hangsúlyozta videójában a Fidesz budapesti vezetője.
