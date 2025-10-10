Ez a Békemenet más lesz, mint a többi!

Brüsszel lerakta az asztalra a háborús terveit. Brüsszel terve világos: háború és minden pénz Ukrajnának. Ehhez már csak egy dologra van szükségük, egy bábkormányra Magyarországon. Meg is van a jelöltjük rá. Ellen kell állnunk, erőt kell mutatnunk. Mindenkinek meg kell mozdulnia, ellen kell állnia. Itt az idő, hogy erőt mutassunk. Mindenkinek ott a helye a Békemeneten! Mindannyiunknak az utcán a helye, elő a lobogókat. Béke, biztonság, függetlenség. Én megyek, ott találkozunk!