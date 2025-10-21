Az Orbán-kormány békepárti álláspontja az egyetlen vállalható út

A magyar kormány békepárti álláspontja az egyetlen vállalható út, hiszen a szomszédunkban dúló háború nem a mi háborúnk! Édesanyaként mindent megteszek azért, hogy a fiainkat ne fenyegesse a sorkatonaság réme – mondta Varga-Bajusz Veronika államtitkár.
