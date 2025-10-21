Az Orbán-kormány békepárti álláspontja az egyetlen vállalható út

Hírlevél

A magyar kormány békepárti álláspontja az egyetlen vállalható út, hiszen a szomszédunkban dúló háború nem a mi háborúnk! Édesanyaként mindent megteszek azért, hogy a fiainkat ne fenyegesse a sorkatonaság réme – mondta Varga-Bajusz Veronika államtitkár.
sorkatonaságbékepárti útVarga-Bajusz VeronikapetícióFidelitas

A magyar kormány békepárti álláspontja az egyetlen vállalható út, hiszen a szomszédunkban dúló háború nem a mi háborúnk!

Édesanyaként mindent megteszek azért, hogy a fiainkat ne fenyegesse a sorkatonaság réme.

Éppen ezért írtam alá a Fidelitas által kezdeményezett, a sorkötelezettség visszaállítása ellen szóló petíciót – mondta Varga-Bajusz Veronika államtitkár a megható videóüzenetében.

