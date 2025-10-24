A Tanszparens Újságírásért Alapítvány elemzése szerint október 23-án a balliberális média látványosan megmutatta, hogy valójában a Tisza Párt propaganda gépezete.

A Tanszparens Újságírásért Alapítvány szerint október 23-án a magukat függetlennek és objektívnak nevező ellenzéki balliberális médiumok látványosan félredobták a sajtóetika maradék alapelveit is. A balliberális média propagandisztikus módon, már-már vallási rajongással számolt be Magyar Péter Hősök terén elmondott beszédéről. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A balliberális média szerint úgy tűnt, "mintha Magyar Péter lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén"

A szervezet szerint a magukat független-objektívként hirdető portálok - köztük a 444.hu és a Telex kiemelten - minden sajtóetikai normát félretéve, szinte versengve dicsőítették Magyar Péter október 23-ai fellépését.

A kormánykritikus média látványosan felrúgott mindent, amit korábban sajtóetikának nevezett: a címlapokon már-már vallásos áhítattal tündökölt Magyar arca, a cikkekben pedig a kritikai gondolkodás helyét átvette a rajongás”

- fogalmaz az alapítvány.

A Tanszparens Újságírásért Alapítvány az ellenzéki lapok reakcióit elemezve kitér arra, hogy a 444.hu a tiszás rendezvényről beszámoló egyik cikke például a „Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt” címmel jelent meg, egy olyan „összehasonlítást” közölve , amely pusztán a beszédek hosszán és a kimondott szavak számán alapult.

A Telex ugyanakkor még ezen is túltett. A lap „Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos” című írása még csak egy klasszikus párt kampány anyagra hasonlított, hogy aztán az „Orbán elé kellett járulni, Magyar viszont az emberek közé vitte az ünnepet” című írásának a szövege viszont már egyenesen észak-koreai típusú személyi kultuszt építhessen a tiszás párt vezetője köré.

Úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt”

- írta a telexes cikk szerzője, hozzátéve, hogy „volt, aki megérinthette” Magyar Pétert, ami a beszámoló szerint kiváltságos pillanatnak számított.

A Tanszparens Újságírásért Alapítvány szerint a cikknek az ilyen jellegű megfogalmazásai az észak-koreai propagandára emlékeztető stílusjegyeket hordoznak, és messze túllépnek a politikai újságírás keretein.