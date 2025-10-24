Eltévedt baloldal, de szerencsére a Békemenet irányba rakta őket

Már látom a telexes, HVG-és és 444-es címeket, hogy kudarcba fulladt Orbánék csodafegyvere – mondta Kocsis Máté a Patrióta élő You Tube csatornáján a baloldalnak a Békemenettel kapcsolaban várható reakcióira.

Kocsis Máté szerint előre borítélkolhatóak a baloldali véleményvezérek reakciói a Békemenettel kapcsolatban

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Eltévedt a baloldal

Nem a béke melletti kiállás zavarja őket elsősorban hanem az, hogy a magyar jobboldallal kapcsolatban ők már hónapok óta építgetnek egy történetet. Ez a történet arról szól, hogy a magyar jobboldal meggyengült, a magyar jobboldal nem udja működtetni az országot. A magyar jobboldal fogyatkozóban van, vesztésre áll. És jön a Békemenet, és berogy az egész történet. Ez zavarja őket, szerintem – véli a Fidesz frakcióvezetője.

Mit lehet mondani általában Ruszin-Szendi Romuluszról? Egy hülye bunkó. Mindig is az volt. Ilyet, hogy aki belém köt, az rosszba köt bele, meg hogy ki vagyok rá képezve – csak az mond

– jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Patriótában a Békemenet eseményeit kommentálva, majd hozzáfűzte:

Nyilván lesz majd egy számháború, és a liberális média el fogja mondani, hogy alig volt érdeklődő.”



