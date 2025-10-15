Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Horváth Alexander

Mégis indul a DK fehér poros képviselője Józsefvárosban – Kocsis Máté odacsapott Jámbor Andrásnak

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nézze meg mindenki ezt a felvételt és döntse el maga, hogy az ex-DK-s Horváth Alexander alkalmas-e arra, hogy elinduljon a november 9-ei időközi választáson Józsefvárosban! Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője ezt kommentálta ahhoz a Facebook-videóhoz, amelyen Horváth korábbi botrányos viselkedése látható, amikor egy másik férfi társaságában ismeretlen fehér port – vélhetően kábítószert – adagoltak ki egy budapesti lakásban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth AlexanderFidesz-KDNPbaloldalKocsis Mátédrogbotrányjózsefváros

„Nem vádolom én semmivel a józsefvárosi baloldal jelöltjét, nézze meg mindenki a felvételt és döntse el maga, hogy alkalmas-e arra Gorváth Alexander, hogy elinduljon a november 9-ei időközi választáson” – reagált Kocsis Máté arra, hogy a korábban drogbotrányba keveredett Horváth Alexander bejelentette, újra indul az időközi választáson Józsefvárosban.
 

A poszt csak válasz az antifa Jámbor (András) úrnak” 

 – jegyezte meg a frakcióvezető. 

Kocsis ezzel Jámbor Andrásnak arra a Facebook-posztjára célzott, amiben a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom képviselője azt állította: a Fidesz „hamisan vádolta bűncselekménnyel” az ellenzék józsefvárosi jelöltjét. 

 

Horváth előbb lemondott, majd meggondolta magát

Pikó András egykori szövetségese, a DK színeiben politizáló Horváth Alexander nyáron lemondott tisztségéről, miután az interneten terjedni kezdett egy videó, amin az látható, hogy a józsefvárosi önkormányzati képviselő egy szobában tartózkodik egy másik férfival, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz ki, és készül felszívni azt. 

A baloldali politikus akkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna, de nem sokkal később lemondott az önkormányzati képviselőségéről.

Később viszont Horváth bejelentette, hogy mégis elindul az időközi választásokon Józsefvárosban.

Pálovics Emese, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje szerint arcul csapja az indulásával a kerületben lakókat Horváth Alexander. Pálovics szerint ugyanis aki képviselni akarja az ott élő embereket, annak be kell tartani a törvényeket. 

A Hír TV megkérdezte az újrainduló képviselőjelöltet is, nem tartja-e aggályosnak az indulását az időközi választáson, ám a politikus kitért a válaszadás elől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!