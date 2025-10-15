Mégis indul a DK fehér poros képviselője Józsefvárosban – Kocsis Máté odacsapott Jámbor Andrásnak

„Nem vádolom én semmivel a józsefvárosi baloldal jelöltjét, nézze meg mindenki a felvételt és döntse el maga, hogy alkalmas-e arra Gorváth Alexander, hogy elinduljon a november 9-ei időközi választáson” – reagált Kocsis Máté arra, hogy a korábban drogbotrányba keveredett Horváth Alexander bejelentette, újra indul az időközi választáson Józsefvárosban.



A poszt csak válasz az antifa Jámbor (András) úrnak”

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Kocsis ezzel Jámbor Andrásnak arra a Facebook-posztjára célzott, amiben a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom képviselője azt állította: a Fidesz „hamisan vádolta bűncselekménnyel” az ellenzék józsefvárosi jelöltjét.

Horváth előbb lemondott, majd meggondolta magát

Pikó András egykori szövetségese, a DK színeiben politizáló Horváth Alexander nyáron lemondott tisztségéről, miután az interneten terjedni kezdett egy videó, amin az látható, hogy a józsefvárosi önkormányzati képviselő egy szobában tartózkodik egy másik férfival, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz ki, és készül felszívni azt.

A baloldali politikus akkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna, de nem sokkal később lemondott az önkormányzati képviselőségéről.

Később viszont Horváth bejelentette, hogy mégis elindul az időközi választásokon Józsefvárosban.

Pálovics Emese, a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje szerint arcul csapja az indulásával a kerületben lakókat Horváth Alexander. Pálovics szerint ugyanis aki képviselni akarja az ott élő embereket, annak be kell tartani a törvényeket.