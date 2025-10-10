Baloldali hintapolitika: Magyar Pétert még a választások előtt lecserélhetik

A baloldali politikai színtéren ismét Karácsony Gergely neve került elő, ezúttal mint Magyar Péter lehetséges utódja – derül ki az Ellenpont elemzéséből. A portál szerint a helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2021-es előválasztási időszakra, amikor a főpolgármestert szintén a brüsszeli és amerikai körökhöz köthető támogatók léptették vissza Márki-Zay Péter javára.

Karácsony Gergely válthatja fel Magyar Péter, a Tisza Párt vezérét (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Most azonban a trendek fordulhatnak:

Magyar Péter gyengülő népszerűsége miatt Karácsony újra esélyes lehet az ellenzék vezetésére.

Manfred Weberék a Tisza Párt elnökét alkalmatlannak tartják a választási győzelemre, és felmerült a helyettesítés lehetősége. Az Ellenpont információi szerint a döntés hátterében az ellenzéki népszerűségi mutatók átrendeződése áll: a Századvég legfrissebb, eddig nem publikált kutatása szerint Karácsony Gergely jobban teljesít több kulcsfontosságú mutatóban is.

A lap szerint Brüsszelben úgy látják, Magyar Péter politikai támogatottsága csökken, és „vele nem lehet választást nyerni”. Ezzel párhuzamosan Karácsony újra bizalmat élvezhet azokban a körökben, amelyek négy éve még elpártoltak tőle.

A történet szimbolikus párhuzama az, hogy 2021-ben Karácsony Gergely azt mondta: csak akkor lép vissza a miniszterelnök-jelöltségtől, ha „elüti a villamos”. Néhány nappal később valóban visszalépett. Most az Ellenpont szerint hasonló helyzet alakult ki, csak ezúttal Magyar Péter lehet az, akit politikai értelemben „elüt a villamos”.

Az Ellenpont felidézi, hogy a korábbi előválasztás idején a külföldi forrásokból működő baloldali média fokozatosan elpártolt Karácsonytól, és a Telex, valamint a 444 is bíráló cikkeket közölt róla. A bizalomvesztés után a Medián felmérése már Márki-Zay Pétert hozta ki esélyesebbnek – ekkor lépett vissza a főpolgármester. Most a helyzet tükörképe körvonalazódik: Karácsony lehet az, akit a háttértámogatók ismét előtérbe tolnak.

Brüsszel új jelöltje lehet Karácsony Gergely

A főpolgármester az Index Konkrétan című műsorában tagadta, hogy újra miniszterelnök-jelöltté válna, de az Ellenpont szerint a folyamat már elindult. A lap azt írja, Brüsszel és az amerikai demokrata hátterű finanszírozók ismét közös projektként tekintenek rá, mert „stabilabb, kiszámíthatóbb” szereplőnek tartják, mint Magyart.