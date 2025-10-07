Hírlevél

Bárdosi Sándor

Bárdosi Sándor is DPK-alapító lett, mutatjuk hol alapember az egykori birkózó

Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, a magyar sport egyik legsokoldalúbb alakja most a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja lett. A Digitális Polgári Körök célja egyébként, hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt.
Bárdosi Sándor

Nagy öröm számomra, hogy a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagjai között köszönthetem Bárdosi Sándort!  – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Bárdosi Sándor (Fotó: HM Zrínyi)
 Bárdosi Sándor ma a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos katonájaként is szolgál.  Fotó:  HM Zrínyi

Magyarország honvédelmi minisztere emlékeztet: Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, a magyar sport egyik legsokoldalúbb alakja. 

 

Bárdosi MMA-ban is versenyzett

A birkózás mellett szumóban és MMA-ban is versenyzett, hazai és nemzetközi szinten is számos győzelmet aratott.  Pályafutását számos díj és kitüntetés kísérte, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje és több Fair Play elismerés.

Bizonyította, hogy a kemény munka, az akarat és az elszántság minden akadályt legyőz. Sportkarrierje után saját küzdősport-akadémiát alapított, ahol a fiataloknak adja tovább a fegyelem, a kitartás és a küzdeni tudás értékeit. Bárdosi Sándor ma a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos katonájaként is szolgál. 

A Bajtársak Digitális Polgári Körben munkája példa arra vonatkozóan, hogy a sportban megszerzett erő és elszántság a haza szolgálatában nyeri el igazi értelmét.

A Digitális Polgári Körök célja egyébként, hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt. A több mint tízezer résztvevővel megtartott első országos találkozó ennek a mozgalomnak a sikerét bizonyította.

 

