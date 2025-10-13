Bayer Zsolt: Üzenet a világnak, hogy Trump meghívta a békecsúcsra Orbán Viktort

A Harcosok órája legújabb adásában Bayer Zsolt úgy fogalmazott:

„Önmagában is fantasztikus, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort Sharm el Sheikhbe a békecsúcsra, ugyanakkor annyira nem is vagyok meglepve, hiszen Orbán Viktor és az amerikai elnök barátok, amennyire ez a politikában lehetséges.”

Hozzátette: „Az a gesztus, hogy ott lesz a magyar miniszterelnök a békecsúcson, az üzenet a világnak is.”

Bayer szerint a meghívás is azt mutatja, hogy a nemzetközi politika figyel a magyar álláspontokra, különösen a béke kérdésében.

Németh Balázs ezután megjegyezte, a tiszásokat, illetve a brüsszeli gazdáikat igencsak zavarja a nemzeti konzultáció, miután lebuktak, hogy adót kellene emelniük, mert Brüsszelben ezt parancsolták nekik. – Ez már a sokadik lebukása a Tisza Pártnak, ráadásul a Tisza szakemberei a saját maguk buktatták le a pártot – fűzte hozzá a publicista, felidézve Dálnoki Áron és Tarr Zoltán híres elszólűsait, majd reagált az egyik tiszás aktivista beszédére is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázták.

– Engem sokan azért krizitálnak, mert csúnyán beszélek, de hát itt van a Tisza szeretetáradása, mint ez, akinek két agysejtje van: az egyikkel hazatalál, a másikkal meg fel tudja olvasni a papírból ezt a szöveget, ami után őrjöngve megtapsolják – mondta Bayer Zsolt.

Magyar Péter „országos focibajnokságáról” is megemlékeztek, a sporteseményről közel harminc képet posztolt Magyar Péter, amelynek túlnyomó többségén a Tisza elnöke szerepel csak.

Ez az ember egyetlen egy emberbe szerelmes, önmagába. Elmegy, és csak magáról tesz ki képeket

– mondta, majd hozzátette, egyébként eddig egyetlen tiszás jelölt nevével sem találkozott.

Németh Balázs ezután bemutatott néhány Tisza Párt jelöltet, akik Magyar Péter példáját követve már Orbán Viktoros kartonbabával szerepelnek.

Az adásban szó lesz a Tisza Párt legújabb, ukrán szálakhoz köthető adatvédelmi botrányáról, valamint arról is, hogy milyen hazugságokkal próbálja magát kimosdatni Magyar Péter és köre – hangzott el Németh Balázs műsorában.

Cikkünk folyamatosan frissül!