Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Tseber Roland Ivanovics

Az ügy sokkal szövevényesebb, mint gondolná! – Így épültek be az ukránok a Tisza Pártba

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jelek szerint a Tisza Párt körül olyan ukrán hátterű személyek, cégek és hálózati szereplők jelentek meg, akik több irányból is befolyásolhatták a párt működését. Az Ellenpont állítása szerint ez nem egyetlen botrányban csúcsosodik ki, hanem egy hosszú beépülési folyamat része, amely adatkezelési ügyektől feltételezett hírszerzési kapcsolatokig ér.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tseber Roland IvanovicsTisza PártHolló IstvánRuszin-Szendi RomuluszapplikációMagyar Péteradatszivárgás

A Tisza Párt körül az elmúlt években olyan ukrán és ukrajnai kapcsolatokkal rendelkező szereplők jelentek meg – a Tseber Roland Ivanovics–Holló István párostól Ruszin-Szendi Romuluszig –, amelyek együtt adják ki a „beépülés” mintázatát. Az Ellenpont szerint mindezt egy, a Zelenszkijt hatalomra segítő nemzetközi hálózathoz kapcsolódó infrastruktúra és narratíva támasztja alá: adatkezelő cégek, civil- és alapítványi struktúrák, valamint politikai és hírszerzési kapcsolódások. 

beépülés
Magyar Péter és Tseber Roland együtt járták Ukrajnát. 
Forás: Facebook/Tseber Roland

A folyamat leglátványosabb eleme a Tisza Világ applikáció, amelyet ukrán fejlesztő készített, és amelyből mintegy 20 ezer magyar választó adata szivárgott ki. 

Ugyanakkor a történet ennél mélyebb: a kampánytámogatási és befolyásolási csatornák egy része is ukrán kötődésű.

Zelenszkij-modell, civil fedőrétegek, hálózati támogatás

A lap szerint már a Talpra Magyarok megjelenésakor feltűnt az Estratos Digital (korábban DatAdat osztrák egysége) a dokumentumokban, miközben a Vitsche e.V. és a Soros-kpcsolódásokkal rendelkező International Renaissance Foundation (IRF) a nyugati politikai kommunikációban közvetítik az ukrán kormányzati üzeneteket. Az ICES (Institute for Central European Strategy) és a re:open rendezvénysorozat körül szintén megjelennek ezek a kapcsolódások. Több, mint aggasztó, hogy ez a „Zelenszkij-modellt” exportáló ökoszisztéma Magyar Péter mellett is sorakozott. 

Kiemelendő, hogy az Euromaidan Press „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be Magyar Pétert, a Tiszát pedig „megbízható nyugati szövetségesként” keretezte.

beépülés
Holló Istvánt letartóztatják
Fotó: Magyar Nemzet

Adatszivárgás és ukrán fejlesztők: az app-ügy mélyrétegei

Az ügy középpontjában a Tisza Világ applikáció áll: Miroslav Tokar (PettersonApps) adminisztrátori szerepe az adatbázisban is azonosítható volt, a cég vezetője, Oleg Osztroverkh pedig nyíltan Zelenszkij-párti és a dróntechnológiai szférához köthető. Mindez felveti annak kockázatát, hogy magyar választói adatok politikai-stratégiai célokra kerülhettek felhasználásra. Az ügyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálja: Lánczi Tamás szerint több jel utal biztonsági-katonai kapcsolatokra is.

Megfélemlítés a Tisza Párt körül – egyre több újságírót ér támadás és fenyegetés

Tseber, Holló, Ruszin-Szendi: személyi szálak és politikai beágyazódás

A narratíva szerint Ceber Roland Ivanovics – akit Magyarországra való beutazási és tartózkodási tilalom sújt – a Tisza-hálózat egyik csomópontja: kapcsolatban állt több ellenzéki szereplővel, Tisza Szigetet alapított, és Magyar Pétert is kijevi körúton vezette. Holló István ukrán kémként említve tűnik fel a Tisza aktivistahálózatának közelében; üzleti szálai Nikoletti Andráshoz érnek, akinek családi köre a beszámoló szerint szintén több ukrán kapcsolattal rendelkezik.

Külön említést érdemel Ruszin-Szendi Romulusz, aki vezérkari főnökként a NATO-üléseken Ukrajna-barát álláspontot vitt, Hollóval kétszer találkozott, Tseberrel is kapcsolatban állt, és 2022-es ukrajnai látogatásain a kormányzati mandátumon túlmutató politikai-tartományi egyeztetéseket folytatott. 

Wéber János fegyveripari érdekeltségű vállalkozó „vásárolta be” őt a Tisza Pártba, és Jámbor András–Berki Sándor–Lőcsei Lajos amerikai tanulmányútja is a tágabb befolyási hálóba illeszkedik.

beépülés
Ruszin-Szendi Romulusz és ukrán kollégája – ukrán beépülés történt a Tisza Pártba?

Beépülés?

Mindez azt a képet erősíti, hogy a Tisza Szigetektől a párt gazdasági és politikai hátországáig következetesen rajzolódnak ki az ukrán kapcsolatok. Valószínűleg ez már nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatos beépülési folyamat eredménye.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!