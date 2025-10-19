Az ügy sokkal szövevényesebb, mint gondolná! – Így épültek be az ukránok a Tisza Pártba

A Tisza Párt körül az elmúlt években olyan ukrán és ukrajnai kapcsolatokkal rendelkező szereplők jelentek meg – a Tseber Roland Ivanovics–Holló István párostól Ruszin-Szendi Romuluszig –, amelyek együtt adják ki a „beépülés” mintázatát. Az Ellenpont szerint mindezt egy, a Zelenszkijt hatalomra segítő nemzetközi hálózathoz kapcsolódó infrastruktúra és narratíva támasztja alá: adatkezelő cégek, civil- és alapítványi struktúrák, valamint politikai és hírszerzési kapcsolódások.
A folyamat leglátványosabb eleme a Tisza Világ applikáció, amelyet ukrán fejlesztő készített, és amelyből mintegy 20 ezer magyar választó adata szivárgott ki.
Ugyanakkor a történet ennél mélyebb: a kampánytámogatási és befolyásolási csatornák egy része is ukrán kötődésű.
Zelenszkij-modell, civil fedőrétegek, hálózati támogatás
A lap szerint már a Talpra Magyarok megjelenésakor feltűnt az Estratos Digital (korábban DatAdat osztrák egysége) a dokumentumokban, miközben a Vitsche e.V. és a Soros-kpcsolódásokkal rendelkező International Renaissance Foundation (IRF) a nyugati politikai kommunikációban közvetítik az ukrán kormányzati üzeneteket. Az ICES (Institute for Central European Strategy) és a re:open rendezvénysorozat körül szintén megjelennek ezek a kapcsolódások. Több, mint aggasztó, hogy ez a „Zelenszkij-modellt” exportáló ökoszisztéma Magyar Péter mellett is sorakozott.
Kiemelendő, hogy az Euromaidan Press „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be Magyar Pétert, a Tiszát pedig „megbízható nyugati szövetségesként” keretezte.
Adatszivárgás és ukrán fejlesztők: az app-ügy mélyrétegei
Az ügy középpontjában a Tisza Világ applikáció áll: Miroslav Tokar (PettersonApps) adminisztrátori szerepe az adatbázisban is azonosítható volt, a cég vezetője, Oleg Osztroverkh pedig nyíltan Zelenszkij-párti és a dróntechnológiai szférához köthető. Mindez felveti annak kockázatát, hogy magyar választói adatok politikai-stratégiai célokra kerülhettek felhasználásra. Az ügyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálja: Lánczi Tamás szerint több jel utal biztonsági-katonai kapcsolatokra is.
Tseber, Holló, Ruszin-Szendi: személyi szálak és politikai beágyazódás
A narratíva szerint Ceber Roland Ivanovics – akit Magyarországra való beutazási és tartózkodási tilalom sújt – a Tisza-hálózat egyik csomópontja: kapcsolatban állt több ellenzéki szereplővel, Tisza Szigetet alapított, és Magyar Pétert is kijevi körúton vezette. Holló István ukrán kémként említve tűnik fel a Tisza aktivistahálózatának közelében; üzleti szálai Nikoletti Andráshoz érnek, akinek családi köre a beszámoló szerint szintén több ukrán kapcsolattal rendelkezik.
Külön említést érdemel Ruszin-Szendi Romulusz, aki vezérkari főnökként a NATO-üléseken Ukrajna-barát álláspontot vitt, Hollóval kétszer találkozott, Tseberrel is kapcsolatban állt, és 2022-es ukrajnai látogatásain a kormányzati mandátumon túlmutató politikai-tartományi egyeztetéseket folytatott.
Wéber János fegyveripari érdekeltségű vállalkozó „vásárolta be” őt a Tisza Pártba, és Jámbor András–Berki Sándor–Lőcsei Lajos amerikai tanulmányútja is a tágabb befolyási hálóba illeszkedik.
Beépülés?
Mindez azt a képet erősíti, hogy a Tisza Szigetektől a párt gazdasági és politikai hátországáig következetesen rajzolódnak ki az ukrán kapcsolatok. Valószínűleg ez már nem elszigetelt jelenség, hanem egy tudatos beépülési folyamat eredménye.