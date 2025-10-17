Beindult a mémgyár: Magyar Péter papír-Trumppal és karton-Putyinnal szervez békecsúcsot!

Hírlevél

Trump, Putyin és a bábuk: Magyar Péter újabb performansza közröhej tárgya lett. Kocsis Máté és Menczer Tamás sem hagyta szó nélkül.
Magyar Péter ünnepélyesen megnyitja az általa szervezett békekonferenciát – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, aki a frappánsan szúrt oda a Tisza elnökének. A Fidesz frakcióvezetője 

Magyar Pétert egy Trump és egy Putyin bábúval ábrázolva,

 utalva a korábban Orbán Viktor bábújával haknizó Tisza elnökének azon kijelentésére, miszerint ő javasolta, hogy a két vezető Budapesten találkozzon. 

Korábban Menczer Tamás ironizált a Tisza elnökének elképesztő véleményével. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: amikor Magyar Péter egy papírból kivágott Trumppal és Putyinnal elbábozza majd a békecsúcsot, akkor ne bántsák,

hagyják, a roham majd enyhülni fog.

 

 

 

 

