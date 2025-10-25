Bejelentést tett Orbán Viktor! Ennek mindenki örülni fog!

Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását - írta Facebook bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

A digitális polgári körök első találkozója jól sikerült, a létszám a százezer felé halad, indul az országjárás

(kép forrása: Facebook/Orban Viktor)

A bejegyzés nem előzmény nélküli. Ugyanis a Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK Országjárást. Szeged, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Mohács már felkerült a térképre. A részvétel minden esetben ingyenes, egyúttal regisztrációhoz kötött.