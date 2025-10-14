Hírlevél

Kubatov Gábor

Kubatov Gábor: Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett, védjük meg Magyarországot a háborútól!

1 órája
Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért! Szombaton elindult az aláírásgyűjtés, mert látjuk, hogy Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát, többek között Magyarországot is. Ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. A Tisza Párttól a DK-ig támadnak majd – hangsúlyozta videójában Kubatov Gábor.
Kubatov GáborTisza Pártháborúpárti koalícióbrüsszeli elitbrüsszeli nyomásháborúpártiakBrüsszel diktálDKháborúpárti baloldalManfred Weber

Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért! Szombaton elindult az aláírásgyűjtés, mert látjuk, hogy Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát, többek között Magyarországot is. Ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. A Tisza Párttól a DK-ig támadnak majd, és hogy mi lesz, csak a szokásos. Képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket – mondta videójában Kubatov Gábor, majd hozzátette: 

Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk. Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról. Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól! Kétmillió aláírás a cél!

– hangsúlyozta a Fidesz alelnöke a videójában. 

Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert: Brüsszel háborús terve ellen indított aláírásgyűjtést a Fidesz

 

