Kubatov Gábor: Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett, védjük meg Magyarországot a háborútól!

Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért! Szombaton elindult az aláírásgyűjtés, mert látjuk, hogy Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát, többek között Magyarországot is. Ezért Manfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek. A Tisza Párttól a DK-ig támadnak majd, és hogy mi lesz, csak a szokásos. Képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket – mondta videójában Kubatov Gábor, majd hozzátette:

Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb a védelmünk. Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról. Töltsük ki, álljunk ki együtt a béke mellett. Védjük meg Magyarországot a háborútól! Kétmillió aláírás a cél!

– hangsúlyozta a Fidesz alelnöke a videójában.