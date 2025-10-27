Őszentsége XIV. Leó pápa ma audiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban. A találkozó iránytűként szolgál az európai identitásválságban – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Egy olyan időszakban, amikor Európa háborús pszichózis és erkölcsi bizonytalanság közepette keresi önmagát, különös súlya van annak, ha két olyan vezető találkozik, akik a józan ész, a hit és a béke hangját képviselik.

Magyarország és a Szentszék üzenete ma közös: a béke nem gyengeség, hanem erő, erkölcsi kötelesség és felelősség. A pápa – Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan – következetesen a béke mellett áll ki:

„Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz. Az Egyház szíve megszakad a háború sújtotta helyekről felszálló fájdalomkiáltások hallatán. A modern tudomány által előállított mindenféle fegyvert felhasználnak a háborúban; a háború kegyetlensége pedig azzal fenyeget, hogy a harcolókat olyan barbárságba taszítja, amely messze felülmúlja a korábbi időkét. Ezért az emberi méltóság és a nemzetközi jog nevében megismétlem azok felé, akik felelősséggel bírnak, Ferenc pápa gyakran ismételt figyelmeztetését: a háború mindig vereség. A békében semmi sem vész el. A háborúban viszont mindent elveszíthetünk” – részletezte a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette:

„A nemzetközi közösség minden tagjának erkölcsi felelőssége, hogy megállítsa a háború tragédiáját, mielőtt az jóvátehetetlen szakadékká válik. Az emberek szenvedése olyan válság, amely többé nem lehet idegen tőlünk. A háború nem távoli probléma. A háború nem oldja meg a problémákat. Épp ellenkezőleg: felerősíti azokat, és mély sebeket ejt a népek történetében – olyan sebeket, amelyek generációkon át gyógyulnak. Semmilyen katonai győzelem nem kárpótolhat egy anya fájdalmáért, egy gyermek félelméért vagy egy elrabolt jövőért.”

Engedjük, hogy a diplomácia hallgattassa el a fegyvereket! A nemzetek békés tettekkel formálják jövőjüket, ne erőszakkal és véres konfliktusokkal!”

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.