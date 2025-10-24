Lesz Békecsúcs Budapesten, habár a baloldal minden erejével ellene drukkol

Menczer Tamás a közösségi oldalán posztolta ki azt az interjút, melynek a során Magyar Hang munkatársának provokatív kérdéseire válaszolt. A magát függetlennel tartó, de a valóságban ettől nagyon távol lévő portál a Békemeneten is – ahogy a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója fogalmazott – a Békecsúcsot fúrja.

Lesz Békecsúcs Budapesten, az esemény előkészületei most is zajlanak. Menczer Tamás nyilatkozott a baloldali portálnak

Fotó: Illuszráció

Mit gondol arról, hogy elmaradt a Putyin-Trump találkozó? – hangzott el a kérdés.

Nem tud az elmaradni, aminek nincs fix időpontja. De a Kremlen kívül ezt mondja a magyar külügyminiszter is, aki éppen Washingtonban van, és Marco Rubióval tárgyalt – válaszolta a kommunikációs igazgató, hozzáfűzve, a baloldal a valóságnak csak egy kis korlátolt szeletét mutatja be.

Tehát, a magyar külügyminiszter tárgyalt Marco Rubióval. Szijjártó Péter úgy nyilatkozott,

az amerikaiak nem mondtak le a Békecsúcsról,

ezt mondta neki az amerikai kollégája. Keresik a megfelelő időpontot, és az előkészítések most is zajlanak.

A Magyar Hang munkatársa kötötte az ebet a karóhoz, és arra volt kíváncsi, hogy annak ellenére, hogy szó volt arról is, hogy a Békecsúcsot a bejelentést követően két hét múlva megtartják, ez mégsem következik be.

A baloldal azért drukkol, hogy ne legyen Békecsúcs Budapesten

A baloldal, és a hozzá közel álló körök nem akarják, hogy legyen Békecsúcs Budapesten. Ezzel szemben a magyar kormány azt akarja, hogy az esemény megvalósuljon a magyar fővárosban.

A világ két roppant fontos vezetője egy roppant fontos, nagyon nehéz kérdésről akar eredményesen egyeztetni, ezt alaposan elő kell készíteni – fogalmazott a kommunikációs szakember.

