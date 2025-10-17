Menczer Tamás elmondta, mi mindent kellett megtenni a budapesti békecsúcsért

Jön a budapesti békecsúcs! Magyarország történelmet csinál – közölte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán a budapesti békecsúcs kapcsán.
„Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogyan Orbán Viktor, ha tárgyalsz, és minden irányba nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat, valamint elviseled a háborúpártiak támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor az eredmény is megérkezik” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás azzal kapcsolatban, hogy mi kellett a budapesti békecsúcshoz.
A budapesti békecsúcs történelmi jelentőségű lehet
„Jön a Budapesti békecsúcs. Magyarország történelmet csinál”
– tette hozzá.
