Menczer Tamás elmondta, mi mindent kellett megtenni a budapesti békecsúcsért

„Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogyan Orbán Viktor, ha tárgyalsz, és minden irányba nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat, valamint elviseled a háborúpártiak támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor az eredmény is megérkezik” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás azzal kapcsolatban, hogy mi kellett a budapesti békecsúcshoz.

A békecsúcs Budapesten lesz

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A budapesti békecsúcs történelmi jelentőségű lehet

„Jön a Budapesti békecsúcs. Magyarország történelmet csinál”

– tette hozzá.