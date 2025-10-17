Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Orbán Viktor

Menczer Tamás elmondta, mi mindent kellett megtenni a budapesti békecsúcsért

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jön a budapesti békecsúcs! Magyarország történelmet csinál – közölte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán a budapesti békecsúcs kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbudapesti békecsúcsmunkaDonald TrumperedményekMenczer Tamás

„Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogyan Orbán Viktor, ha tárgyalsz, és minden irányba nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat, valamint elviseled a háborúpártiak támadásait, ahogyan Orbán Viktor tette, akkor az eredmény is megérkezik” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás azzal kapcsolatban, hogy mi kellett a budapesti békecsúcshoz.

békecsúcs
A békecsúcs Budapesten lesz
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A budapesti békecsúcs történelmi jelentőségű lehet

„Jön a Budapesti békecsúcs. Magyarország történelmet csinál”

– tette hozzá.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!