A baloldali sajtó máris információs hadjáratot indított a békecsúcs ellen

Mintha már láttunk volna ilyet

Párhuzamként felidézi azt az esetet a kutató, amikor a média azt állította, Ferenc pápa nem akar Orbán Viktorral és Áder Jánossal találkozni – a valóságban azonban a találkozó megtörtént. Talabér szerint mindez azt mutatja, hogy a baloldali sajtó nem a tájékoztatásban, hanem a hangulatkeltésben érdekelt:

A balos sajtó hergel és hazudik, mert ők a káoszban és a gyűlöletben érdekeltek. Építő gondolat nulla, nekik csak az a fontos, hogy magyar a magyarnak ugorjon. Ezért fizetik őket.”

A társadalomkutató úgy véli, ez nem egyszeri akció, hanem tudatos stratégia: a megosztottság fenntartása politikai tőke számukra.