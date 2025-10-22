Hírlevél

Rendkívüli!

Talabér Krisztián

A baloldali sajtó máris információs hadjáratot indított a békecsúcs ellen

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
A baloldali média szándékosan terjeszti, hogy „mégsem találkozik Putyin és Trump, noha annak sosem volt hivatalos dátuma – véli a társadalomkutató. Talabér Krisztián szerint a budapesti békecsúcs kapcsán ugyanaz a lejárató taktika, mint amikor Ferenc pápa látogatását próbálták meghamisítani.
Talabér Krisztiánbudapesti békecsúcsbaloldali sajtóFerenc pápaelmarad

A baloldali sajtóorgánumok elkezdték azt hirdetni, hogy a budapesti békecsúcs „elmarad” vagy „halasztják”, jóllehet a találkozónak hivatalos dátuma eddig sem volt – írta közösségi oldalán Talabér Krisztián. A társadalomkutató szerint ez klasszikus manipuláció: a szavak összemosása révén a közvéleményben bizonytalanságot és bizalmatlanságot kívánnak kelteni. 

békecsúcs
A baloldal Ferenc pápa budapesti látogatásának kapcsán is hasonló bizonytalanságot próbált kelteni – a békecsúcs kapcsán ennek nem szabad bedőlni
Fotó: MTI//Koszticsák Szilárd / MTI
Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés

Mintha már láttunk volna ilyet

Párhuzamként felidézi azt az esetet a kutató, amikor a média azt állította, Ferenc pápa nem akar Orbán Viktorral és Áder Jánossal találkozni – a valóságban azonban a találkozó megtörtént. Talabér szerint mindez azt mutatja, hogy a baloldali sajtó nem a tájékoztatásban, hanem a hangulatkeltésben érdekelt:

A balos sajtó hergel és hazudik, mert ők a káoszban és a gyűlöletben érdekeltek. Építő gondolat nulla, nekik csak az a fontos, hogy magyar a magyarnak ugorjon. Ezért fizetik őket.”

A társadalomkutató úgy véli, ez nem egyszeri akció, hanem tudatos stratégia: a megosztottság fenntartása politikai tőke számukra.

