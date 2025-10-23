A békéért, a nemzetért, a szabadságért – indul a Békemenet, kövesse élőben az Origón!

A Békemenet a nemzeti egység szimbóluma

Ifjabb Lomnici Zoltán, a rendezvényt szervező CÖF–CÖKA elnöki főtanácsadója szerint a Békemenet most is össznemzeti ügy, amely a magyar szuverenitás és a függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Úgy fogalmazott, a megmozdulás soha nem volt magyarok által magyarok ellen szervezett esemény, hanem mindig a nemzet egységét és önrendelkezését képviselte. Hangsúlyozta, hogy

a mostani felvonulás különösen időszerű, hiszen a háborús nyomás és a brüsszeli döntések közepette a béke ügye újra központi jelentőséget kap.

Szerinte a demonstráció méltó módon emlékezik meg az 1956-os hősökről, és ma is az „önálló Magyarország” üzenetét viszi tovább.

Ifj. Lomnici Zoltán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kocsis Máté: A polgári tábor a gyűlölet ellen vonul

Kocsis Máté a napokban elmondta miért fontos a Békemenet: a polgári tábor a gyűlölet ellen, az ország jövője érdekében és a háborús nyomásgyakorlás megszüntetéséért vonul utcára. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter „a gyűlölet nagykövete”, és a Békemenet békés, de határozott válasz lesz erre. Kocsis szerint a Pressman-féle befolyásolási kísérletek és a külföldi pénzek csak tovább erősítik a feszültséget Magyarországon. A politikus hangsúlyozta, hogy a Békemenet célja a béke és a társadalmi egység melletti kiállás. Úgy véli, most a polgári tábor mutathatja meg, milyen erős, amikor a gyűlölet helyett a békét választja.

A nemzeti oldalt képviselő neves médiaszemélyiségek is ott lesznek

A nemzeti oldalt képviselő politikusok, neves médiaszemélyiségek és sportolók – köztük Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gönczi Gábor vagy Kucsera Gábor – is buzdítottak az elmúlt napokban a Békemeneten való részvételre. A várhatóan százezreket megmozgató

2025-ös Békemenetet a szervezők minden eddiginél fontosabbnak tartják a háborús fenyegetés, valamint a brüsszeli nyomásgyakorlás közepette.

A Békemenet útvonala:

A 2025-ös Békemenet útvonala (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Cikkünk folymatosan frissül.