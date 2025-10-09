Sorsdöntő és történelmi jelentőségű lesz az október 23-i Békemenet

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették az október 23-ai Békemenet pontos programját - írja a Magyar Nemzet. A Békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahol a tervek szerint 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.

Sajtótájékoztatót tartott az október 23-i Békemenet részleteiről a CÖF-CÖKA vezetősége és a Békemenet arcai, Csizmadia László, a CÖF-CÖKA alapító elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője és elnöki főtanácsadója, Bayer Zsolt publicista, Fricz Tamás politológus, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és Stefka István újságíró. Fotó: Facebook/ civilek.info

A Békemenet kiállás a keresztény és a nemzeti értékek mellett

A szervezők képviseletében szólva Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke elmondta, a cél az, hogy:

Magasba tartsuk a Békemenet lámpását, ami egész Európát megvilágítja. Aki részt vesz, az kiáll a keresztény és nemzeti értékek mellett, miközben veszélyes időket élünk”.

A szervezők szerint a mostani Békemenet történelmi súlyú lesz. Bayer Zsolt publicista úgy fogalmazott:

A legelső Békemenet volt ehhez mérhető fontosságú. Akkor is két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt - ahogy most is látjuk.”

Bayer Zsolt élesen bírálta az unió vezetőit:

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök.”

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek, hogy köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képesek fenntartani”. Majd hozzátette:

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik velünk úgy, ami tűrhetetlen.”

Fricz Tamás politológus szerint a 2026-os választás lesz Magyarország jövőjének egyik legfontosabb pillanata:

Az a tét, hogy Magyarország magyar marad-e, vagy Brüsszel gyarmatává válik. Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése - ez a tét.”

Kiemelte, emellett, hogy Magyarország az EU tagja akar maradni, de saját döntési jogát megőrizve, a Tisza Párt viszont csak Brüsszel elvárásait akarja Magyarországra erőltetni.

A Békemenet fontosságáról szólva Stefka István újságíró felidézte, hogy az első Békemeneten több százezren vettek részt, ami megmutatta, hogy a magyarok többsége békeszerető, és ezt a közösséget meg kell védeni.