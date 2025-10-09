Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kekeckedik a NATO: kész háborút kirobbantani Oroszországgal

békemenet

Sorsdöntő és történelmi jelentőségű lesz az október 23-i Békemenet

15 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szervezők szerint a 2012-es, első Békemenethez mérhető jelentőségű lesz az idei, október 23-i jobboldali felvonulás. A mostani Békemenet célja, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és a keresztény-nemzeti értékek mellett. A CÖF–CÖKA vezetői és közéleti szereplők egybehangzóan hangsúlyozzák, hogy történelmi időket élünk, mivel a 2026-os választás tétje az ország függetlensége.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békemenetCsizmadia LászlóCÖFCÖF – CÖKAIfj. Lomnici ZoltánBayer Zsolt

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették az október 23-ai Békemenet pontos programját - írja a Magyar Nemzet. A Békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahol a tervek szerint 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet. 

A Békemenet résztvevői azt bizonyítják, hogy a haza minden előtt.
Sajtótájékoztatót tartott az október 23-i Békemenet részleteiről a CÖF-CÖKA vezetősége és a Békemenet arcai, Csizmadia László, a CÖF-CÖKA alapító elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője és elnöki főtanácsadója, Bayer Zsolt publicista, Fricz Tamás politológus, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és Stefka István újságíró. Fotó: Facebook/ civilek.info

 A Békemenet kiállás a keresztény és a nemzeti értékek mellett

A szervezők képviseletében szólva Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke elmondta, a cél az, hogy: 

Magasba tartsuk a Békemenet lámpását, ami egész Európát megvilágítja. Aki részt vesz, az kiáll a keresztény és nemzeti értékek mellett, miközben veszélyes időket élünk”.

A szervezők szerint a mostani Békemenet történelmi súlyú lesz. Bayer Zsolt publicista úgy fogalmazott: 

A legelső Békemenet volt ehhez mérhető fontosságú. Akkor is két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt - ahogy most is látjuk.”

Bayer Zsolt élesen bírálta az unió vezetőit: 

Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök.” 

Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek, hogy köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képesek fenntartani”. Majd hozzátette: 

Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik velünk úgy, ami tűrhetetlen.”

Fricz Tamás politológus szerint a 2026-os választás lesz Magyarország jövőjének egyik legfontosabb pillanata: 

Az a tét, hogy Magyarország magyar marad-e, vagy Brüsszel gyarmatává válik. Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése - ez a tét.” 

Kiemelte, emellett, hogy Magyarország az EU tagja akar maradni, de saját döntési jogát megőrizve, a Tisza Párt viszont csak Brüsszel elvárásait akarja Magyarországra erőltetni.

A Békemenet fontosságáról szólva Stefka István újságíró felidézte, hogy az első Békemeneten több százezren vettek részt, ami megmutatta, hogy a magyarok többsége békeszerető, és ezt a közösséget meg kell védeni.

A közösségi médiában terjedő gyűlöletkampányokra utalva Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője úgy fogalmazott: 

A gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell kiállítani.” 

Hangsúlyozta: a Békemenet nem csupán demonstráció, hanem válasz a megosztás politikájára és egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy csatlakozzon.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője pedig azt  emelt ki, hogy: 

A nemzeti megmozdulások oszlopai az alapítók, de a résztvevők adják a valódi erejét.” 

Emlékeztetett: sokan próbálták másolni a Békemenetet, de annak nemzeti közösségi alapját nem lehet elvenni. 

Miként 1956-ban, úgy most is külső hatalmakhoz rohangálnak a nemzeti oldal ellenfelei. A történelem ismétli önmagát: két Kádár-kegyenc unokája próbálja tönkretenni, amit a nemzeti oldal elért. Tőlünk sem Dobrev Klára, sem Magyar Péter nem fog mentelmi jogot kapni”

- tette hozzá Ifj. Lomnici Zoltán. 

Az október 23-ai Békemeneten Orbán Viktor is beszédet mond

A szervezők szerint a Békemenet egyszerre nemzeti megemlékezés és politikai állásfoglalás lesz a szuverenitás védelme mellett. Így az idei október 23-án így nemcsak az 1956-os forradalom hősei előtt hajtanak majd fejet, hanem a mai geopolitikai kihívásokra is választ adnak - a nemzeti egység jegyében. Az október 23-i állami ünnepségek fő helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond majd beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!