Sorsdöntő és történelmi jelentőségű lesz az október 23-i Békemenet

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették az október 23-ai Békemenet pontos programját - írja a Magyar Nemzet. A Békemenet gyülekezője október 23-án reggel 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahol a tervek szerint 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
A Békemenet kiállás a keresztény és a nemzeti értékek mellett
A szervezők képviseletében szólva Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke elmondta, a cél az, hogy:
Magasba tartsuk a Békemenet lámpását, ami egész Európát megvilágítja. Aki részt vesz, az kiáll a keresztény és nemzeti értékek mellett, miközben veszélyes időket élünk”.
A szervezők szerint a mostani Békemenet történelmi súlyú lesz. Bayer Zsolt publicista úgy fogalmazott:
A legelső Békemenet volt ehhez mérhető fontosságú. Akkor is két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt - ahogy most is látjuk.”
Bayer Zsolt élesen bírálta az unió vezetőit:
Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök.”
Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek, hogy köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képesek fenntartani”. Majd hozzátette:
Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik velünk úgy, ami tűrhetetlen.”
Fricz Tamás politológus szerint a 2026-os választás lesz Magyarország jövőjének egyik legfontosabb pillanata:
Az a tét, hogy Magyarország magyar marad-e, vagy Brüsszel gyarmatává válik. Szuverenitásunk védelme és függetlenségünk megőrzése - ez a tét.”
Kiemelte, emellett, hogy Magyarország az EU tagja akar maradni, de saját döntési jogát megőrizve, a Tisza Párt viszont csak Brüsszel elvárásait akarja Magyarországra erőltetni.
A Békemenet fontosságáról szólva Stefka István újságíró felidézte, hogy az első Békemeneten több százezren vettek részt, ami megmutatta, hogy a magyarok többsége békeszerető, és ezt a közösséget meg kell védeni.
A közösségi médiában terjedő gyűlöletkampányokra utalva Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője úgy fogalmazott:
A gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell kiállítani.”
Hangsúlyozta: a Békemenet nem csupán demonstráció, hanem válasz a megosztás politikájára és egyúttal mindenkit arra biztatott, hogy csatlakozzon.
Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője pedig azt emelt ki, hogy:
A nemzeti megmozdulások oszlopai az alapítók, de a résztvevők adják a valódi erejét.”
Emlékeztetett: sokan próbálták másolni a Békemenetet, de annak nemzeti közösségi alapját nem lehet elvenni.
Miként 1956-ban, úgy most is külső hatalmakhoz rohangálnak a nemzeti oldal ellenfelei. A történelem ismétli önmagát: két Kádár-kegyenc unokája próbálja tönkretenni, amit a nemzeti oldal elért. Tőlünk sem Dobrev Klára, sem Magyar Péter nem fog mentelmi jogot kapni”
- tette hozzá Ifj. Lomnici Zoltán.
Az október 23-ai Békemeneten Orbán Viktor is beszédet mond
A szervezők szerint a Békemenet egyszerre nemzeti megemlékezés és politikai állásfoglalás lesz a szuverenitás védelme mellett. Így az idei október 23-án így nemcsak az 1956-os forradalom hősei előtt hajtanak majd fejet, hanem a mai geopolitikai kihívásokra is választ adnak - a nemzeti egység jegyében. Az október 23-i állami ünnepségek fő helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond majd beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.