Orbán Balázs: Most kell egységesnek lennünk a béke oldalán

„Soha nem volt még fontosabb, hogy egységesek legyünk a béke oldalán, mint most” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében az idei Békemenet előtt.

Az idei békemenet útvonala

A politikus szerint a mai Békemeneten Magyarország megmutathatja az erejét, és ez különösen fontos, mert Orbán Viktor miniszterelnök a nap folyamán Brüsszelbe utazik,

ahol folyamatosan el akarják nyomni azok hangját, akiknek elegük van a pusztításból és vérontásból.

Orbán Balázs bejegyzése szerint egyetlen ember képes megakadályozni, hogy Magyarországot belesodorják az értelmetlen háborúba – ez pedig Orbán Viktor.

Tartsanak velünk a Békemeneten! Mutassuk meg együtt, hogy támogatjuk a magyar miniszterelnök béketörekvéseit, és üzenjük meg Brüsszelnek: Magyarország a béke szigete, és az is marad!

– zárta írását a politikai igazgató.

A Békemenet ma délelőtt indul Budapesten, az Elvis Presley térről, és a Kossuth téren ér véget, ahol Orbán Viktor beszédet mond.