Szentkirályi Alexandra üzent a békemenettel kapcsolatban – mutatjuk, hogy mit!

Szentkirályi Alexandra mindenkit emlékeztetett arra, hogy Magyarország a háború kezdete óta a békéért dolgozik, és ennek szellemében hívta fel a figyelmet a Békemenet jelentőségére. A politikus szerint a rendezvény ezúttal minden eddiginél fontosabb üzenetet közvetít Európa felé.

Békemenet Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Mi vagyunk az egyetlen ország, akik a háború első mozzanatai óta a békéért dolgozunk. Kaptunk persze ezért hideget és meleget, de továbbra is kitartunk a béke mellett

– fogalmazott bejegyzésében Szentkirályi.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint Magyarország a béke szigete, és az ország lakói méltán lehetnek büszkék arra, hogy „az európai béke nagyköveteiként” képviselik a párbeszéd és a nyugalom értékeit.

Legyünk erre büszkék, és mutassuk meg a világnak, hogy mi vagyunk az európai béke nagykövetei!

– írta.

Szentkirályi arra buzdította követőit, hogy október 23-án, csütörtökön minél többen vegyenek részt a Békemeneten. „Mi ott leszünk, tarts velünk Te is!” – zárta bejegyzését.