Orbán Viktor szerint ez volt a Békemenet legjobb dumája

Orbán Viktor Curtisnek a közösségi oldalán mondott köszönetet. A népszerű rapper is fellépett a Békemeneten, a Kossuth Lajos téren felállított színpadon adtak elő közösen egy számot Radics Gigivel.

Orbán Viktor szerint Curtisé volt a Békemenet legjobb dumája Fotó: Facebook

Békemenet a Kossuth Lajos téren

Szabadság vándora, rajtam az út pora, szívemben hazám nem egy üres szálloda. Vigyen szél bárhova, a bölcsőmtől a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik. Teszem, mit szívem diktál, engem az Úr, ki bírál, melletted állok, mindig ott leszek, ha engem hívnál

– rappelte Széki Attila, és ezek a sorok a miniszterelnök elismerését is kivívták.

Szenzációs képeket közölt az Origo a minden idők legnagyobb Békemenetéről. Hatalmas tömeggel indult el a Békemenet, amely minden idők legnagyobb Békemenetévé vált. A résztvevők a Császár–Komjádi uszodától vonulnak a Kossuth Lajos tér felé, hogy közösen álljanak ki egy szabad és erős Magyarországért. A részletekért és a képekért kattintson ide!