A Békemenet sikere többet jelent, mint gondolnánk – mutatjuk, hogy miért!

A Békemenet idén is hatalmas tömeget vonzott, de az esemény valódi hatását Szánthó Miklós politikai elemzésével együtt lehet igazán megérteni. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a menet nemcsak a Fidesz támogatottságát mutatta meg, hanem a választások előtti trendfordulót is, amelyben a Tisza Párt lendülete látványosan megtört.

A politikai dinamika megfordult

Szánthó Miklós szerint nyár vége óta látványosan megváltozott a hazai politikai helyzet. A Tisza Párt lendülete megtorpant a kémbotrányok, az újságírók bántalmazásáról szóló hírek és a kiszivárgott megszorítási tervek miatt. Közben a Fidesz újra kezdeményező szerepbe került: kommunikációjában és konkrét intézkedéseiben – például adókedvezmények és otthonteremtési programok – határozottan előrelépett.

A Magyar Péter lejtmenetbe kerülését detektáló balos nyilvánosság a Szőlő utcai álhírbotránnyal igyekezett (volna) megfordítani a trendet, de a bolseviki módszereket felvillantó koncepciós eljárás visszafele sült el, bizonyítva, hogy a magát "függetlenobjektívnek" hirdető médiagépezet a legalantasabb eszközöktől sem riad vissza, ha gyámoltjáról van szó

A „változás” illúziója szertefoszlott

A főigazgató szerint a Tisza Párt előnye eddig abban állt, hogy a „változás” erőiként tüntették fel magukat. Az elmúlt hónapokban viszont kiderült, hogy a jobboldal képes valódi, pozitív irányú megújulást kínálni, míg a Tisza Párt programja inkább megszorításokat és bizonytalanságot hozna. Szánthó úgy látja, az ellenzék a „rendszerellenesség” jelszavát hirdeti, de valójában nem tud újat nyújtani.

Az elmúlt hónapokban azonban kiderült: a jobboldal valóban képes újat mutatni, új és jó lehetőségeket kínálni - melyek sikeres megvalósítására bizonyítékképp ott vannak az eddigi 15 év programjai, a rezsicsökkentéstől elkezdve a családpolitikán át a 13. havi nyugdíjig

A Békemenet a trendfordulás jelképe

Szánthó Miklós úgy értékeli, hogy a Békemenet látványosan megmutatta az erőviszonyok átrendeződését. A rendezvényen kétszer annyian vettek részt, mint Magyar Péter megmozdulásán, és a digitális térben is nagyságrendekkel nagyobb aktivitást váltott ki. A főigazgató szerint ez nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható jele annak, hogy a társadalmi támogatás a jobboldal felé mozdult.

Az elemzésben az is szóba került, hoy a legújabb küzvélemény-kutatási adatok alapján 47-42-re vezet a Fidesz a Tisza ellenében.

A jobboldal kezdeményez, az ellenzék másol

Szánthó szerint a jobboldal az elmúlt hónapokban újra cselekvő politikát folytat, miközben az ellenzék kényszerűen másolja a kormány lépéseit. Példaként hozta, hogy Magyar Péter rendre ugyanazokat a témákat és eseményeket próbálja utólag megismételni, mint Orbán Viktor. Ezt a fajta „másolás-politikát” a főigazgató szerint a hiteltelenség és a tartalomhiány jellemzi.