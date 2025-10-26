A Békemenet sikere többet jelent, mint gondolnánk – mutatjuk, hogy miért!

A Békemenet idén is hatalmas tömeget vonzott, de az esemény valódi hatását Szánthó Miklós politikai elemzésével együtt lehet igazán megérteni. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a menet nemcsak a Fidesz támogatottságát mutatta meg, hanem a választások előtti trendfordulót is, amelyben a Tisza Párt lendülete látványosan megtört.
A politikai dinamika megfordult
Szánthó Miklós szerint nyár vége óta látványosan megváltozott a hazai politikai helyzet. A Tisza Párt lendülete megtorpant a kémbotrányok, az újságírók bántalmazásáról szóló hírek és a kiszivárgott megszorítási tervek miatt. Közben a Fidesz újra kezdeményező szerepbe került: kommunikációjában és konkrét intézkedéseiben – például adókedvezmények és otthonteremtési programok – határozottan előrelépett.
A Magyar Péter lejtmenetbe kerülését detektáló balos nyilvánosság a Szőlő utcai álhírbotránnyal igyekezett (volna) megfordítani a trendet, de a bolseviki módszereket felvillantó koncepciós eljárás visszafele sült el, bizonyítva, hogy a magát "függetlenobjektívnek" hirdető médiagépezet a legalantasabb eszközöktől sem riad vissza, ha gyámoltjáról van szó
– írta Szánthó Miklós.
A „változás” illúziója szertefoszlott
A főigazgató szerint a Tisza Párt előnye eddig abban állt, hogy a „változás” erőiként tüntették fel magukat. Az elmúlt hónapokban viszont kiderült, hogy a jobboldal képes valódi, pozitív irányú megújulást kínálni, míg a Tisza Párt programja inkább megszorításokat és bizonytalanságot hozna. Szánthó úgy látja, az ellenzék a „rendszerellenesség” jelszavát hirdeti, de valójában nem tud újat nyújtani.
Az elmúlt hónapokban azonban kiderült: a jobboldal valóban képes újat mutatni, új és jó lehetőségeket kínálni - melyek sikeres megvalósítására bizonyítékképp ott vannak az eddigi 15 év programjai, a rezsicsökkentéstől elkezdve a családpolitikán át a 13. havi nyugdíjig
– áll az elemzésben.
A Békemenet a trendfordulás jelképe
Szánthó Miklós úgy értékeli, hogy a Békemenet látványosan megmutatta az erőviszonyok átrendeződését. A rendezvényen kétszer annyian vettek részt, mint Magyar Péter megmozdulásán, és a digitális térben is nagyságrendekkel nagyobb aktivitást váltott ki. A főigazgató szerint ez nemcsak szimbolikus, hanem kézzelfogható jele annak, hogy a társadalmi támogatás a jobboldal felé mozdult.
Az elemzésben az is szóba került, hoy a legújabb küzvélemény-kutatási adatok alapján 47-42-re vezet a Fidesz a Tisza ellenében.
A jobboldal kezdeményez, az ellenzék másol
Szánthó szerint a jobboldal az elmúlt hónapokban újra cselekvő politikát folytat, miközben az ellenzék kényszerűen másolja a kormány lépéseit. Példaként hozta, hogy Magyar Péter rendre ugyanazokat a témákat és eseményeket próbálja utólag megismételni, mint Orbán Viktor. Ezt a fajta „másolás-politikát” a főigazgató szerint a hiteltelenség és a tartalomhiány jellemzi.
Több provokáció, kevesebb tartalom
Az utolsó pontban Szánthó Miklós úgy fogalmazott: Magyar Péter politikai célja elsősorban a konfliktuskeresés, nem pedig a megoldáskeresés. Ennek hatására szerinte a magyar közélet színvonala az elmúlt másfél évben látványosan romlott, és a fizikai agresszió is egyre gyakoribbá vált. Szánthó szerint az ellenzéki politikus most ugyanazt a romboló mintát követi a közéletben, amit korábban a saját magánéletében is láthattunk.
Célja - mint korábban is - a provokáció, a balhézás, a konfliktuskeresés. Ennek, Magyar Péter színre lépésének köszönhető a magyar nyilvánosság színvonalának zuhanórepülése az elmúlt másfél évben, és a fizikai agresszió napi szintű megjelenése. Ha szimpatizánsainak nem lett volna eddig világos: amit korábban a családjában és a családjával csinált, azt csinálja most a magyar társadalommal is
– írta Magyar Péterről Szánthó Miklós.
- Bizony: aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. És jövő áprilisban megy majd "a hűtlen nehéz fejjel, tudja jól, hogy ő már nem kell" – zárta elemzését az Alapjogokért Központ Igazgatója.