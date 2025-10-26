Farkas Bertalan elárulta, miért ment el a Békemenetre – videó

Célja ennek a rendezvénynek a béke, és a jövőt illetően ez a logfontosabb a magyaroknak és a külföldieknek is – erről beszélt az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan a miniszterelnök Facebook-videójában. Orbán Viktor egy olyan összeállítást tett közzé, amelyben híres jobboldali érzelmű emberek árulták el, miért tartották fontosnak a részvételt a Békemeneten.

A Békemenet vonulói a Margit hídon (Fotó: Csudai Sándor)

– Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk – jelentette ki Varga Miklós, a vén Európa legnagyobb énekese. Bán Mór, a Hunyadi könyvsorozat írója szerint pedig a Békemenet egy olyan esemény, ahol ott kell lenni az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is. Hasonlóképpen gondolkodik Cseke Péter Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgató is: elmondása szerint ő egy jobboldali, konzervatív magyar állampolgárnak vallja magát, aki szeret olyan közösségben létezni, akik hasonlóan, vagy együtt gondolkodnak.

2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell

– mondta ezután Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, az MTA doktora. Nárai-Szabó Gábor kémikus, az MTA rendes tagja pedig csak annyit mondtott: „ez természetes, hogy itt kell lenni”.