A szervezők visszautasítják a Magyar Hang félrevezető állításait a Békemenet finanszírozásáról

A CÖF–CÖKA a közleményében hangsúlyozta, hogy megdöbbenéssel értesült a Magyar Hang azon cikkéről, amely azt sugallta, mintha a demonstrációt megszervező civil szervezet nem tisztázta volna a Békemenet költségvetésének forrásait.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) egy nyílt levélben elutasítva azt reagált a Magyar Hangnak arra a cikkére, amely tisztázatlan eredetűként utalt a Békemenet költségvetésének forrásaira. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

CÖF-CÖKA: A Békemenet tisztán magánforrásokból valósult meg, állami pénz felhasználása nélkül

Az október 23-ai Békemenet szervezői szerint az „álfüggetlen” és valójában a baloldali politikai narratívákat szolgáló Magyar Hang „etikai, valamint szakmai szempontból is súlyosan aggályos” módon eltorzította a közölt tényeket a politikai gyűlés hátterével összefüggésben.

Mint írták, a Magyar Hang adatigényléssel fordult a szervezethez a Békemenet költségeiről, amelyre a CÖF–CÖKA a következő hivatalos választ adta:

A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk fel. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak.”

A nyílt levél szerint ebből világosan következik, hogy az esemény kizárólag magánfinanszírozásból valósult meg, olyan hazafias támogatóktól, akik „a hazáért és az európai békéért tenni akaró szellemi honvédőkként” járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Mivel a finanszírozás szerződéses alapon történt, az ilyen adatok üzleti titoknak minősülnek, így a CÖF–CÖKA nem is tehet azok nyilvánosságra hozataláról nyilatkozatot.

A szervezet szerint a Magyar Hang ennek ellenére manipulatív módon azt a hamis értelmezést közölte, hogy a CÖF–CÖKA „nem felel a Békemenet költségvetéséért”. Ez a Békement szervezői szerint azonban nemcsak eltorzította a közleményüket, de szándékosan félre is vezette a lap olvasóit.

A közlemény szerint a félrevezető cikket a baloldali médiatér több szereplője is kritikátlanul átvette, „láncszerűen terjesztve” a valótlan információkat.

A CÖF–CÖKA vezetősége ezért most a nyílt levelében felszólította a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a közvélemény hiteles tájékoztatásához fűződő közérdeket.

Az újságírói felelőtlenség és a politikai célzatú torzítás nemcsak a sajtó hitelességét rombolja, hanem súlyosan károsítja a demokratikus közbeszédbe vetett bizalmat is. A valóság meghamisítása nem vélemény, hanem a közbizalom elleni támadás.”

– írta nyílt levele végén a Békemenet szervezői nevében a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány vezetősége.





